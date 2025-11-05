「歐洲印太息息相關」 捷克總統讚歐洲價值中心設點台灣

快訊

中央社／ 布拉格5日專電
捷克總統帕維爾。（歐新社）
捷克總統帕維爾今天出席「歐洲價值高峰會」時指出，印太地區的安全影響到歐洲安全，並肯定「歐洲價值安全政策中心」在台灣設立辦公室，強調理解印太局勢對歐洲貿易安全與穩定的重要性。

歐洲價值安全政策中心（European Values Center forSecurity Policy, EVC）今天舉辦第11屆「歐洲價值高峰會」（European Values Summit），會議旨在推動安全政策對話與合作，主題聚焦含台海安全，台灣有多位專家、學者出席，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）也到場致詞。

帕維爾致詞時表示，歐洲價值安全政策中心自成立以來，透過長期邀請專家來布拉格、提升公眾認知、提供政策分析與建議，捍衛自由民主與法治。

帕維爾說，儘管歐洲價值安全政策中心在2005年創立時，許多人未察覺自由民主面臨的風險，但今日國際局勢證明，此中心極具遠見。例如2014年克里米亞（Crimea）遭併吞後，它率先警告俄羅斯的虛假訊息與混合戰，喚起社會警覺。

帕維爾表示，當前民主不僅受外部威脅，內部亦出現挑戰。民主國家必須找到有說服力與具備理據的語言，重建民眾對民主的信任。

帕維爾說，有人主張應該拋棄自由民主，轉而追求「主權民主」，專注於本國並採取孤立的立場。「在當今世界，沒有任何國家能真正孤立。我們之間聯繫緊密，不僅在經濟上，包括貿易政策與安全領域。我們都明白，安全是不可分割的。世界上任何地方出現問題，都會很快波及到其他地區。」

帕維爾表示：「我想特別讚賞歐洲價值中心向亞洲邁出的步伐，在台灣設立辦公室。因為印太地區的安全，確實會影響歐洲的安全，反之亦然。」

他說：「這也是為什麼，我們很高興看到印太地區的夥伴們理解，捍衛烏克蘭的主權與領土完整有多麼重要；同時，我們也要理解印太地區的局勢對歐洲貿易安全與穩定的重要性。」

「歐洲價值高峰會」是每年在布拉格舉辦的國際性會議，旨在地緣政治緊張日益升高的背景下，促進歐洲大西洋地區與印太地區之間的合作。

今年高峰會主題聚焦台灣安全、韌性實踐、科技安全、婦女、和平與安全議程、歐盟實現「有原則的務實主義」，以及北約盟國與印太四國（IP4）夥伴關係，來自韓國、日本、德國、英國的專家也參與峰會。

