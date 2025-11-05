加薩醫院：再收到15巴勒斯坦人遺體 累計達285具

加薩走廊南部城市汗尤尼斯（Khan Yunis）的納瑟醫院今天指出，根據美國斡旋的停火協議，醫院再接收15具巴勒斯坦囚犯遺體，以色列返還的遺體數量累計達285具。

法新社報導，納瑟醫院（Nasser Hospital/NasserMedical Complex）發布聲明表示，「第10批巴勒斯坦烈士遺體已抵達加薩走廊（Gaza Strip）的納瑟醫院，共15名烈士」，且在停火協議下目前總計已收到285具遺體。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）昨天歸還擁有美以雙重國籍的以色列軍人韓伊泰（ItayChen）的遺體後，以方作為交換，便也移交上述15名巴勒斯坦人的遺體。

根據美國斡旋並自上月10日起生效的停火協議條款，以色列每收到1具以方人質遺體，就得移交15具巴勒斯坦人遺體。

以哈休戰之初，哈瑪斯在加薩走廊扣留了48名人質，其中20人還活著，另外28人則已過世。

哈瑪斯迄今已釋放所有倖存人質，並交還21具人質遺體。