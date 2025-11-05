快訊

託付給玉山金！三商壽董座員工信曝：做出最有利於公司的決定

南韓人不炒幣了？龍頭交易所成交量暴跌八成 散戶熱錢轉進「這裡」

調查局追太子集團洗錢…查扣神級超跑「麥拉倫洗拿」 天王周杰倫也有

聽新聞
0:00 / 0:00

陸大使「訓斥」挺台紐西蘭議員 紐外長：中方不了解民主

中央社／ 雪梨5日專電
中國駐紐大使王小龍向多位紐西蘭國會議員發出信件，「訓斥」他們10月出席台灣國慶酒會之舉。圖為中國駐紐西蘭大使王小龍在中國商業峰會2025上致辭。新華社
中國駐紐大使王小龍向多位紐西蘭國會議員發出信件，「訓斥」他們10月出席台灣國慶酒會之舉。圖為中國駐紐西蘭大使王小龍在中國商業峰會2025上致辭。新華社

紐西蘭新聞網站Stuff報導，中國駐紐大使王小龍向多位紐西蘭國會議員發出信件，「訓斥」（scolded）他們10月出席台灣國慶酒會之舉。紐西蘭外長皮特斯回應指出，王小龍對民主缺乏理解，他會讓王小龍更了解民主的本質。

紐西蘭「郵報」（The Post）報導，王小龍在信中聲稱，這些議員出席台灣雙十國慶酒會之舉，與紐西蘭的外交政策不一致，「因此是不可接受的」。

據報導，王小龍信中寫道：「這類背離一中承諾（one-China commitment）的舉動，必然將破壞作為我們合作基礎的互信。」

對此，紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）形容王小龍犯了「不該犯的錯誤」，國會議員出席台灣國慶活動並未違反紐西蘭外交政策。

皮特斯說，他有機會時會向王小龍闡述「民主的本質」。

皮特斯表示，王小龍對民主的本質「理解甚少」（got a very, very thin understanding），「我會確保他能更理解」。

針對王小龍向紐西蘭國會議員施壓，皮特斯說：「我不會反應過度。這不是第一次了，他們（中方）不明白民主政治的運作方式。」

Stuff報導，擔心遭報復而不願具名的議會消息人士指出，王小龍這封信揭露中國政府如何監控紐西蘭人，並且一直在蒐集支持台灣人士的資訊。

這些消息人士認為，中國正派人監控支持台灣的紐西蘭人所舉辦的活動。

行動黨（ACT）國會議員麥克魯（Laura McClure）告訴Stuff：「中共無權決定紐西蘭國會議員跟誰會面。在中國，情況或許並非如此；但在紐西蘭，中國大使應該尊重我們國會的獨立性。」

駐紐西蘭代表歐江安接受「郵報」訪問時說，王小龍對紐西蘭國會議員的騷擾行為，再次印證中國政府對紐西蘭的不當干預。

歐江安強調，台灣是獨立的自由民主國家，舉辦國慶酒會邀各界一同慶祝理所當然。她指出，中方持續以威嚇手段企圖阻止紐西蘭各界與台灣往來，不僅反映出中國共產黨威迫式外交，也揭露其體制深層的不安與恐懼。

「郵報」4日刊登紐西蘭前國會議員歐康納（SimonO'Connor）及華爾（Louisa Wall）聯名投書，抨擊中國做法已非外交作為，而是恐嚇；王小龍高舉「一中原則」，意在向紐西蘭國會議員施壓，要求他們接受中國官方的詮釋，而非紐西蘭自身的主權立場。

紐西蘭 議員 外交政策

延伸閱讀

紐西蘭計劃發展國家太空任務 擬發射自有衛星

愛沙尼亞外長訪陸 強調中國對俄立場影響雙邊關係

紐西蘭男想「名留青史」...為登世界紀錄改名！護照6頁才列完新名

紐西蘭鮮奶貴3倍 公平會：調查接近完成 一個月有結果

相關新聞

陸大使「訓斥」挺台紐西蘭議員 紐外長：中方不了解民主

紐西蘭新聞網站Stuff報導，中國駐紐大使王小龍向多位紐西蘭國會議員發出信件，「訓斥」（scolded）他們10月出席台...

COP30氣候峰會迫近 歐盟壓線敲定減排目標

歐盟27個成員國今天就下階段重大減排目標達成協議。各國經過漏夜磋商後終於同意妥協方案，成功說服原本態度保留的國家，及時在...

首位穆斯林紐約市長 民主黨從曼達尼身上學到什麼？

民主黨籍、現年34歲的曼達尼（Zohran Mamdani）11月4日當選紐約市長，他不僅是紐約史上首位穆斯林和南亞裔市長，也是超過一世紀以來最年輕的市長。不過，曼達尼的異軍突起，激化了民主黨內溫和派和進步派的路線之爭，民主黨參院領袖舒默始終沒有表態支持曼達尼，也拒絕透露自己把票投給誰，而在同一天當選，成為維吉尼亞州首位女州長的民主黨務實派史潘柏格（Abigail Spanberger），甚至在選前批評曼達尼的一些政見是騙選票。 美國前總統歐巴馬則很早就表態支持曼達尼，看好他能激起選民的熱情，而民主黨需要有魅力的政治明星。曼達尼的橫空出世，對民主黨是加分還是包袱？民主黨從他身上學到什麼？

日本高官涉醜聞引在野黨反彈 日相高市無意換人

日本自民黨籍參議員佐藤啓被日相高市早苗延攬為內閣官房副長官，不過他涉及政治獻金醜聞，使在野黨拒絕他以官房副長官身分出席國...

陸抗議高市早苗與林信義會談 日外相：不違背日方立場

日本首相高市早苗1日與在南韓出席APEC峰會的台灣領袖代表林信義舉行會談。大陸外交部發言人當天表態，指此舉「嚴重違背一個...

紐時專欄作家佛里曼：確信美國總統會支持台灣的日子已不復返

美國紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）透過視訊演講參與第23屆遠見高峰會，他表示，那種可以確信美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。