德軍工巨頭與立陶宛合建彈藥廠 強化北約東翼防務

德國軍工企業萊茵金屬公司與立陶宛政府合作，在立陶宛北部拜索加拉（Baisogala）興建一座155公釐彈藥生產工廠，4日舉行奠基儀式。這是立陶宛史上最大國防投資案，預計2026年啟用，強化北約東翼防務能量。

立陶宛經濟與創新部新聞稿指出，這座新設施占地約340公頃，預計年產數萬枚155公釐榴彈砲。投資金額約達3億歐元（約新台幣106億元），將創造至少150個工作機會。工廠預定2026年底完成生產線測試，並於2027年依訂單狀況逐步擴產。

奠基典禮由立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）、總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）和經濟與創新部長格里克沙斯（Edvinas Griksas）共同主持，多名政府官員與萊茵金屬執行長派培格（Armin Papperger）出席。

德國國防部次長施密特（Nils Schmid）也親臨現場，顯示德國與立陶宛在防務合作的密切關係。

典禮期間，立陶宛經濟與創新部與萊茵金屬另簽署備忘錄，計畫在當地設立「推進劑卓越中心」（Centre of Excellence for Propellants），設置生產設施，用於製造含能材料、可燃彈殼，並建立一條模組化推進劑的生產線，年產能可達數十萬件。

瑙塞達表示，這項投資不僅是一個工業計畫，更是為和平建立嚇阻力量的戰略行動，象徵德國提出的「時代轉折」政策在立陶宛具體落實。

魯吉尼涅指出，這座工廠將加強立陶宛與德國兩國的戰略夥伴關係，滿足自身與盟國需求，「安全是我們這個時代的首要任務」。

格里克沙斯則表示，雙方簽署的合作備忘錄展現國際企業對立陶宛投資環境的信心，有助強化本國國防工業，鞏固立陶宛在歐洲的戰略地位。

派培格強調，新廠不只對立陶宛具有戰略意義，對北大西洋公約組織（NATO）與歐洲聯盟（EU）也是，萊茵金屬將盡力確保北約東翼的作戰準備。

萊茵金屬已在立陶宛約納瓦市（Jonava）設有合資公司Lithuania Defense Services，為德國陸軍第45裝甲旅、其他北約部隊與烏克蘭提供戰車維修服務。該公司並計畫在拉脫維亞興建另一座砲彈工廠，持續擴展波羅的海防務布局。