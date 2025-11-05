COP30氣候峰會迫近 歐盟壓線敲定減排目標
歐盟27個成員國今天就下階段重大減排目標達成協議。各國經過漏夜磋商後終於同意妥協方案，成功說服原本態度保留的國家，及時在聯合國氣候峰會下週召開前制定共同目標。
法新社報導，歐盟國家數月來一直在分別討論兩項溫室氣體減排目標，一是作為邁向碳中和里程碑的2040年目標，一是必須在聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）提交的2035年目標。COP30本月10日起將在巴西城市貝倫（Belem）召開。
目前擔任歐盟輪值主席國的丹麥挑燈夜戰，致力說服那些對提議目標心存疑慮的國家，主要是義大利。
經過幾乎通宵的馬拉松式協商，歐盟成員國終於就減排目標達成共識：與1990年水準相比，於2040年將溫室氣體排放量減少90%；不過各國最多將獲准把國際碳信用額（carbon credit，即俗稱的碳權）計入減排目標的10%。
歐盟各國也就2035年減排目標達成協議，相較於1990年水準，減排66.25%至72.5%之間。
巴黎協定（Paris Agreement）簽署國應在COP30提交2035年減排目標，作為「國家自定貢獻」（NationallyDetermined Contribution）。
為說服最堅定的反對者，歐盟磋商包含一系列適用成員國的「彈性」舉措，例如各國可計入為資助歐洲外計畫所購買的碳信用額。
