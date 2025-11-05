快訊

阿達自首閃兵30萬交保 將影響「夜市王」第2季？緯來、經紀人說話了

玉山金確定併三商壽？17：30召開重訊記者會

民進黨選對會拍板！蘇巧慧出戰新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

王毅：中國大陸願與歐盟商簽自貿協定 雙方不是對手

中央社／ 台北5日電

中國外長王毅4日在北京與愛沙尼亞外長查赫克納會談時說，中方願與歐盟方面商簽自貿協定，推動中國「共建一帶一路」與歐盟「全球門戶」計劃對接。他並藉機向歐盟喊話說，中國與歐盟是合作夥伴，中歐制度不同並不意味著要成為對手。

中國外交部官網昨天深夜公告王毅與查赫克納（Margus Tsahkna）的會談內容，提到上述說法，並指雙方就「烏克蘭危機」等國際和地區問題交換意見。而愛沙尼亞外交部也發布新聞稿指出，查赫克納與王毅的會談「十分坦誠」，並闡述了愛沙尼亞對俄羅斯侵略及支持烏克蘭的重要立場。

根據中國外交部官網，王毅說，中國與愛沙尼亞歷史、文化、國情雖不同，但兩國間「不存在懸而未決的重大問題，也沒有根本利益衝突」。建設成熟穩定、相互尊重、合作共贏的中愛關係「符合雙方共同利益，契合兩國人民期待」。

王毅並向歐盟喊話說，歷史證明中歐是「合作夥伴」，中歐制度不同並不意味著要成為對手。中方願與歐方商簽自貿協定，推動「共建一帶一路」與「全球門戶」計劃對接，共同致力於改革完善全球治理體系。

根據愛沙尼亞外交部新聞稿，查赫克納向王毅說，愛沙尼亞與「在部分議題上立場不同」的國家仍會保持接觸，並清楚表達自身立場。「若我們不為自己的利益發聲，就會有人替我們發聲。愛沙尼亞希望與中國維持開放且務實的溝通」。

查赫克納強調，對愛沙尼亞及歐洲而言，俄羅斯對烏克蘭的侵略是攸關生存的問題，因此所有外交關係都需以這場戰爭的影響為考量。他譴責一切直接或間接支持俄羅斯侵略烏克蘭的行為，並呼籲合作防止俄方規避制裁。

查赫克納向王毅強調，愛沙尼亞的立場與歐盟一致，致力於在歐中關係中保持建設性、有原則且以價值為核心的對話，「包括在人權議題上」。而愛沙尼亞2026至2028年將擔任聯合國人權理事會成員，視維護與促進普世人權為核心任務，「人權原則具有普世性與不可分割性」。

愛沙尼亞 外交部 王毅

延伸閱讀

愛沙尼亞外長訪陸 強調中國對俄立場影響雙邊關係

德外長與王毅通話 將重啟訪中行程

16年來首訪陸瑞典外長 斯蒂納加德：75年前就承認北京代表全中國

中法戰略對話 王毅籲法國推動歐盟堅持戰略自主、重申一中原則

相關新聞

紐時專欄作家佛里曼：確信美國總統會支持台灣的日子已不復返

美國紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）透過視訊演講參與第23屆遠見高峰會，他表示，那種可以確信美國...

首位穆斯林紐約市長 民主黨從曼達尼身上學到什麼？

民主黨籍、現年34歲的曼達尼（Zohran Mamdani）11月4日當選紐約市長，他不僅是紐約史上首位穆斯林和南亞裔市長，也是超過一世紀以來最年輕的市長。不過，曼達尼的異軍突起，激化了民主黨內溫和派和進步派的路線之爭，民主黨參院領袖舒默始終沒有表態支持曼達尼，也拒絕透露自己把票投給誰，而在同一天當選，成為維吉尼亞州首位女州長的民主黨務實派史潘柏格（Abigail Spanberger），甚至在選前批評曼達尼的一些政見是騙選票。 美國前總統歐巴馬則很早就表態支持曼達尼，看好他能激起選民的熱情，而民主黨需要有魅力的政治明星。曼達尼的橫空出世，對民主黨是加分還是包袱？民主黨從他身上學到什麼？

日本高官涉醜聞引在野黨反彈 日相高市無意換人

日本自民黨籍參議員佐藤啓被日相高市早苗延攬為內閣官房副長官，不過他涉及政治獻金醜聞，使在野黨拒絕他以官房副長官身分出席國...

陸抗議高市早苗與林信義會談 日外相：不違背日方立場

日本首相高市早苗1日與在南韓出席APEC峰會的台灣領袖代表林信義舉行會談。大陸外交部發言人當天表態，指此舉「嚴重違背一個...

日本自衛隊支援秋田縣應對熊害 防衛省說明「不開槍」原因

日本陸上自衛隊5日與秋田縣政府簽署協議，協助當地應對熊襲擊事件激增。陸自將提供後勤支援，包括設置與運送箱型陷阱，但不會使...

菲律賓年度三軍聯合演習登場 實踐群島防衛概念

菲律賓武裝部隊近日啟動今年度的三軍聯合演習，範圍廣及北部呂宋島與西南部巴拉旺島多地，實踐「全面群島防衛概念」，加強因應外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。