日本高官涉醜聞引在野黨反彈 日相高市無意換人

日本自民黨籍參議員佐藤啓被日相高市早苗延攬為內閣官房副長官，不過他涉及政治獻金醜聞，使在野黨拒絕他以官房副長官身分出席國會議事。高市今天就此道歉，但表明無意換人。

時事通信社報導，日本朝野今天派代表就高市日前發表的施政演說（所信表明演說），在參議院全體會議提出質詢。

高市就立憲民主黨籍的參議院議員會長水岡俊一詢問佐藤的人事時答覆，「這引發國會運作混亂，誠摯道歉」，但表明有意讓佐藤續任。內閣官房副長官的職務之一是在內閣與參議院之間溝通。

水岡批評，佐藤並未在選舉接受國民的審判。水岡也追問高市，「首相的任命責任將被追究。妳認為他有資格擔任內閣要職嗎？」

高市回應，「他本人深刻反省，過去一段時間持續透過各式各樣的機會向國民說明，希望給他重新出發的機會」，尋求在野黨的理解。

由於在野黨的反彈，佐藤目前無法以內閣官房副長官的身分出席國會議事。日本在野黨也不同意，各黨今明兩天在參院全體會議質詢高市期間，有佐藤陪坐。

共同社報導，參院各黨派代表質詢的慣例為具有參議員身分的內閣官房副長官陪坐，不過在野黨拒絕與佐藤接觸，因此改由具眾議員身分的另一名內閣官房副長官尾崎正直陪坐。

佐藤先前隸屬自民黨內派閥清和政策研究會（舊安倍派，已解散），他的選區位在奈良縣，與高市的選區相當接近。他先前未在政治獻金收支報告書刊載306萬日圓的政治獻金，並曾在今年1月的參議院政治倫理審查會說明此事。不過，報導指出，他不是今年7月參議院改選的議員之一，所以很難說被選民認可。

自民黨幹部透露，佐藤被任命之前，自民黨就已確認立憲民主黨「不認同」在參院起用涉及政治獻金醜聞（俗稱小金庫事件）的議員擔任這個職位。而在這項人事案浮上檯面的階段，在野黨就已表達疑慮。而且自民黨當時也透過數個管道向高市方面表示，「這可能會妨礙國會運作」。儘管如此，高市方面仍未改變人事計畫。

「朝日新聞」報導，佐藤昨天在記者會表示，自己涉及政治獻金醜聞，仍擔任政府要職並使國會運作出現困難，他致歉稱，「關於未刊載政治獻金問題，造成許多困擾，對此相當抱歉」。

另外，水岡今天在參院質詢時，也提到學校法人森友學園，並要求日本政府成立第三方委員會釐清真相。

對此，高市表示，檢方已決定不起訴相關人士，並強調「在這之後，也沒有出現新的事實」，否認會再度調查森友學園一案。

日本前首相安倍晉三執政期間，發生出售國有地給森友學園的財務省公文遭竄改事件，造成一名公務員自殺。