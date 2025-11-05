快訊

阿達自首閃兵30萬交保 將影響「夜市王」第2季？緯來、經紀人說話了

玉山金確定併三商壽？17：30召開重訊記者會

民進黨選對會拍板！蘇巧慧出戰新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

聽新聞
0:00 / 0:00

陸抗議高市早苗與林信義會談 日外相：不違背日方立場

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
日本首相高市早苗（右）在社群平台X發布與台灣APEC領袖代表林信義合影。（取自高市早苗Ｘ）
日本首相高市早苗（右）在社群平台X發布與台灣APEC領袖代表林信義合影。（取自高市早苗Ｘ）

日本首相高市早苗1日與在南韓出席APEC峰會的台灣領袖代表林信義舉行會談。大陸外交部發言人當天表態，指此舉「嚴重違背一個中國原則」。日本外相茂木敏充在4日記者會稱，會談並不違背維持日台非政府間實務關係的日方立場。

據共同社5日報導，關於中國就高市早苗在APEC峰會期間與台灣代表會談，向日方提出抗議一事，日本外相茂木敏充在4日的記者會上，透露稱日本政府進行反駁。茂木敏充表示，日方向中方表示，「會談並不違背維持日台非政府間實務關係的日方立場」。外務省也透露，日本駐陸使館官員向大陸外交部闡述了上述立場。

大陸外交部1日以「發言人答記者問」形式稱，「日本領導人執意在APEC會議期間與台灣當局人員會面，在網路社交平台高調炒作，嚴重違背一個中國原則、中日四個政治檔案精神和國際關係基本準則，對『台獨』勢力發出嚴重錯誤訊號，性質和影響惡劣。中方對此堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。」

我外交部2日表示，我國作為「亞太經濟合作」（APEC）正式會員，與會期間藉多邊及雙邊場合，與各會員交流互動係屬自然。我國領袖代表林信義亦善用出席AELM各項會議、韓國主辦官方晚宴等多邊及雙邊場合的機會，與日本首相高市早苗及作為美國領袖代表的財長貝森特（Scott Bessent）等十多個經濟體領袖或代表交流互動。

我外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀，中國無權置喙、更無權干預他國的主權行為。中國以其所謂的「一中原則」批評台日正常互動，已嚴重違反APEC所有會員平等參與的核心原則。

總統府3日下午舉行領袖會議代表團返國記者會。對陸方抗議，林信義則表示，APEC的21個經濟會員體都是以平等地位參加，大家交流很正常且合理，沒有什麼奇怪的。這種互動很多，他也跟很多領袖有很多互動溝通，這是很正常的事情。

外交部 日本 APEC

延伸閱讀

圖表看時事／APEC閉幕 圖解21會員國經貿實力、GDP成長預測

日本列17個重點投資領域 推動日相高市早苗經濟政策

「關西式」親民外交獲好評 高市早苗內閣支持率82%

高市早苗祝賀母校社團電文曝光！鼓手魂爆發 網讚「缺席理由超酷」

相關新聞

紐時專欄作家佛里曼：確信美國總統會支持台灣的日子已不復返

美國紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）透過視訊演講參與第23屆遠見高峰會，他表示，那種可以確信美國...

首位穆斯林紐約市長 民主黨從曼達尼身上學到什麼？

民主黨籍、現年34歲的曼達尼（Zohran Mamdani）11月4日當選紐約市長，他不僅是紐約史上首位穆斯林和南亞裔市長，也是超過一世紀以來最年輕的市長。不過，曼達尼的異軍突起，激化了民主黨內溫和派和進步派的路線之爭，民主黨參院領袖舒默始終沒有表態支持曼達尼，也拒絕透露自己把票投給誰，而在同一天當選，成為維吉尼亞州首位女州長的民主黨務實派史潘柏格（Abigail Spanberger），甚至在選前批評曼達尼的一些政見是騙選票。 美國前總統歐巴馬則很早就表態支持曼達尼，看好他能激起選民的熱情，而民主黨需要有魅力的政治明星。曼達尼的橫空出世，對民主黨是加分還是包袱？民主黨從他身上學到什麼？

日本高官涉醜聞引在野黨反彈 日相高市無意換人

日本自民黨籍參議員佐藤啓被日相高市早苗延攬為內閣官房副長官，不過他涉及政治獻金醜聞，使在野黨拒絕他以官房副長官身分出席國...

陸抗議高市早苗與林信義會談 日外相：不違背日方立場

日本首相高市早苗1日與在南韓出席APEC峰會的台灣領袖代表林信義舉行會談。大陸外交部發言人當天表態，指此舉「嚴重違背一個...

日本自衛隊支援秋田縣應對熊害 防衛省說明「不開槍」原因

日本陸上自衛隊5日與秋田縣政府簽署協議，協助當地應對熊襲擊事件激增。陸自將提供後勤支援，包括設置與運送箱型陷阱，但不會使...

菲律賓年度三軍聯合演習登場 實踐群島防衛概念

菲律賓武裝部隊近日啟動今年度的三軍聯合演習，範圍廣及北部呂宋島與西南部巴拉旺島多地，實踐「全面群島防衛概念」，加強因應外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。