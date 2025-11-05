南韓軍方：北韓有能力隨時進行核試驗
南韓國防部旗下國防情報本部今天在國會會議中表示，當局研判北韓已做好準備，只要領導人金正恩一聲令下，就能利用豐溪里核試驗場3號坑道進行核試驗。
據南韓國會議員轉述，南韓國防情報本部今天在國會情報委員會的非公開國政監查中做以上報告，並表示北韓持續提升及擴張核能力，意圖誘導國際社會提高對北韓擁核的容忍度。
報告指出，北韓正致力擴張寧邊等地的鈾濃縮設施，以確保擁有更多核物質，並建造可生產多種且大量核彈頭的設施。
在飛彈開發上，南韓研判北韓很快會將短程飛彈與600mm火箭炮用於作戰部署，中程飛彈部分則將集中於高超音速巡弋飛彈，以躲避南韓方的防禦體系。北韓長程飛彈射程目前看來已達到1萬3000公里以上，可抵達美國本土，但之前都以高角度試射，接下來可能會檢驗正常發射的核心技術。
另外，北韓也積極促進常規武器現代化。消息指出，平壤當局積極投入研發偵察無人機、攻擊無人機與自殺式無人機；北韓也正努力開發大型潛艦，確保遠洋作戰能力，金正恩已下令每年須建造2艘潛艦。
另有跡象顯示，北韓正在俄羅斯技術支持下，準備再次發射軍事偵察衛星，解析度將較先前發射的偵察衛星更高。
