南韓軍方：北韓有能力隨時進行核試驗

中央社／ 首爾5日專電

南韓國防部旗下國防情報本部今天在國會會議中表示，當局研判北韓已做好準備，只要領導人金正恩一聲令下，就能利用豐溪里核試驗場3號坑道進行核試驗。

據南韓國會議員轉述，南韓國防情報本部今天在國會情報委員會的非公開國政監查中做以上報告，並表示北韓持續提升及擴張核能力，意圖誘導國際社會提高對北韓擁核的容忍度。

報告指出，北韓正致力擴張寧邊等地的鈾濃縮設施，以確保擁有更多核物質，並建造可生產多種且大量核彈頭的設施。

在飛彈開發上，南韓研判北韓很快會將短程飛彈與600mm火箭炮用於作戰部署，中程飛彈部分則將集中於高超音速巡弋飛彈，以躲避南韓方的防禦體系。北韓長程飛彈射程目前看來已達到1萬3000公里以上，可抵達美國本土，但之前都以高角度試射，接下來可能會檢驗正常發射的核心技術。

另外，北韓也積極促進常規武器現代化。消息指出，平壤當局積極投入研發偵察無人機、攻擊無人機與自殺式無人機；北韓也正努力開發大型潛艦，確保遠洋作戰能力，金正恩已下令每年須建造2艘潛艦。

另有跡象顯示，北韓正在俄羅斯技術支持下，準備再次發射軍事偵察衛星，解析度將較先前發射的偵察衛星更高。

北韓 巡弋飛彈 南韓

相關新聞

紐時專欄作家佛里曼：確信美國總統會支持台灣的日子已不復返

美國紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）透過視訊演講參與第23屆遠見高峰會，他表示，那種可以確信美國...

首位穆斯林紐約市長 民主黨從曼達尼身上學到什麼？

民主黨籍、現年34歲的曼達尼（Zohran Mamdani）11月4日當選紐約市長，他不僅是紐約史上首位穆斯林和南亞裔市長，也是超過一世紀以來最年輕的市長。不過，曼達尼的異軍突起，激化了民主黨內溫和派和進步派的路線之爭，民主黨參院領袖舒默始終沒有表態支持曼達尼，也拒絕透露自己把票投給誰，而在同一天當選，成為維吉尼亞州首位女州長的民主黨務實派史潘柏格（Abigail Spanberger），甚至在選前批評曼達尼的一些政見是騙選票。 美國前總統歐巴馬則很早就表態支持曼達尼，看好他能激起選民的熱情，而民主黨需要有魅力的政治明星。曼達尼的橫空出世，對民主黨是加分還是包袱？民主黨從他身上學到什麼？

日本高官涉醜聞引在野黨反彈 日相高市無意換人

日本自民黨籍參議員佐藤啓被日相高市早苗延攬為內閣官房副長官，不過他涉及政治獻金醜聞，使在野黨拒絕他以官房副長官身分出席國...

陸抗議高市早苗與林信義會談 日外相：不違背日方立場

日本首相高市早苗1日與在南韓出席APEC峰會的台灣領袖代表林信義舉行會談。大陸外交部發言人當天表態，指此舉「嚴重違背一個...

日本自衛隊支援秋田縣應對熊害 防衛省說明「不開槍」原因

日本陸上自衛隊5日與秋田縣政府簽署協議，協助當地應對熊襲擊事件激增。陸自將提供後勤支援，包括設置與運送箱型陷阱，但不會使...

菲律賓年度三軍聯合演習登場 實踐群島防衛概念

菲律賓武裝部隊近日啟動今年度的三軍聯合演習，範圍廣及北部呂宋島與西南部巴拉旺島多地，實踐「全面群島防衛概念」，加強因應外...

