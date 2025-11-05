紐時專欄作家佛里曼：確信美國總統會支持台灣的日子已不復返

美國紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）透過視訊演講參與第23屆遠見高峰會，他表示，那種可以確信美國總統會支持台灣的日子，已經一去不復返了。佛里曼建議，台灣應採取「刺蝟」雙重策略。

佛里曼以「川普時代下的不確定世界」為主題表示，就重塑美國而言，在川普第一任任期中，身邊還有一些起緩衝作用的人；但在第二任期裡，他身邊圍繞的則是那些放大他聲音與意志的人。結果，許多傳統的制衡機制因此不再發揮作用。

佛里曼指出，川普在行使總統權力上已大幅突破常規。最明顯的例子是他隨心所欲徵收關稅，尤其是對中國，而這項權力本週將在最高法院受到挑戰。

針對處理中國的四個個層次，佛里曼說，首先，要安靜，甚至秘密地進行。你不應該讓中國領導階層感到難堪，不能某天早上醒來，突然提出要徵收145％的關稅，然後隔天又降下來。其次，如果你打算對中國徵收關稅，最好了解中國國家主席習近平擁有什麼樣的籌碼來反擊你。第三，如果你要與中國這個世界第二大經濟體、擁有13億人口的國家打交道，你需要盟友、需要集體行動。最後，需要一個國內策略。「雖然我相信短期關稅、有時限的關稅，能讓自己國內產業有時間去成長並提升競爭力，以對抗像中國這樣的國家。」

至於在當前中美關係發展下，如何觀察最新政經局勢對台灣的影響、有何建議？佛里曼表示，「我對台灣的建議是：不要採取任何激進的行動。」他認為，現在國際關係非常緊張，尤其是中美關係，「如果我是台灣，我會保持低調，做好自己的本職工作，繼續發展現有的出色經濟，並且儘量避免捲入衝突。這是我能給的最好建議。」

仍有不少人相信川普或美國會保護台灣，佛里曼說，「我都不能確定如果紐約市遭到入侵，川普是否會保護它了，遑論是台灣。所以，如果我是台灣，我現在不會那麼有冒險犯難的精神。」

「我不清楚習近平主席在台灣問題上的議程或時間表。但我認為，他每拖一年不採取行動，就是好事。」佛里曼強調，因此，他會盡一切努力避免讓他陷入不得不採取軍事行動的情況。他知道這對台灣來說意味著要放下一些自尊和抱負。「但是，請堅持下去。繼續做你們正在做的事情，繼續發展了不起的經濟，繼續讓自己成為全球科技供應鏈中不可或缺的一部分。」

佛里曼說，「我認為這才是你們最好的防禦，因為沒有人可以取代你們。萬一中國侵犯台灣，我想台積電就不會是現在的台積電了。所以，我認為你們必須盡力成為最好的台灣。但或許保持平靜也很重要。因為過去那種可以確信美國總統會支持台灣的日子，已經一去不復返了。」佛里曼不諱言，「你們可以問問澤倫斯基。」

佛里曼表示，中美是兩個超級大國，台灣只是個小島國。「不過，如果這能讓你安心的話，我認為川普並沒有幻想他會出賣台灣，把台灣的自由和民主拱手讓給中國，而不讓自己名聲掃地，身為美國史上最恥辱的總統之一。很多人將無法接受他這麼做。」

「台灣策略是讓自己像『刺蝟』一樣，劃清界限，讓中國不會想要對你動手腳，同時又要保持合作、和平、低調，使別人不會注意到你。這會是我的雙重策略。」佛里曼說，台灣是他最喜歡的國家之一，而且他一直對台灣的華人所建立的一切印象深刻。台灣基本上是從一塊貧瘠的岩石和颱風潛伏地建立起來的。「我要傳達的是：繼續做你們正在做的事情，這樣做不會有壞處，那只會給你們帶來更多的選項。」