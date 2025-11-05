快訊

解禁了！無其他確診案例 明中午起開放活豬運輸、7日起拍賣屠宰解禁

國台辦神秘新發言人張晗 與宋濤、趙世通一樣來自中聯部

慘被2組人盯上！高雄房產董座遭劫500萬 搶匪剛得手又被另一幫搶光

全球升溫恐達2.5℃ 聯合國警告排放量創新高

中央社／ 巴黎4日綜合外電報導

聯合國今天警告，儘管各國提出一系列新承諾，但現有的減排承諾本世紀仍將導致全球升溫高達攝氏2.5度，這遠不足以避免毀滅性的氣候衝擊。

法新社報導，科學家普遍認同，相較於前工業時代，升溫一旦超過攝氏1.5度恐將引發災難性後果，必須盡一切努力將升溫幅度控制在盡可能接近這個較安全的門檻。

然而，根據聯合國環境規劃署（UNEP）的報告，全球將在數年內突破攝氏1.5度的門檻，而導致地球暖化的溫室氣體排放量持續上升，並在2024年創下歷史新高。

世界各國領袖6、7日即將在巴西齊聚一堂，為在雨林城市貝倫（Belem）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）做準備。

隨著升溫超過攝氏1.5度如今已不可避免，焦點已轉向如何能盡快將氣溫降回風險較低的程度。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天在聯合國環境署「排放差距報告」（Emissions GapReport）的發表會上說：「我們的任務很簡單，但並不容易：讓任何超標的幅度盡量縮小、時間盡量縮短。」

造成這場危機的主要污染大國已被敦促承諾更快、更大幅度的減排，以在本世紀末將升溫曲線拉回攝氏1.5度。

然而，聯合國環境署的最新評估總結指出，在聯合國氣候會談前宣布的最新一輪減碳目標「幾乎沒有帶來任何改變」。

報告的主要科學編輯歐爾霍夫（Anne Olhoff）告訴法新社：「無論是全球層面還是集體層面，目前的雄心和行動都遠遠未達所需程度。」

最新評估預測，如果全球各國應對氣候變遷的集體承諾能完全兌現，到2100年時將導致攝氏2.3度至2.5度的升溫。

這對那些因海平面上升和極端氣候而面臨最大風險的國家構成了無法接受的生存威脅，而全球未能應對這項挑戰的失敗，將為COP30蒙上陰影。

聯合國 科學家 減排

延伸閱讀

未來10年全球繼承潮估轉移70兆元 貧富差距持續惡化

美起草聯合國決議案 授權在加薩設國際穩定部隊

蘇丹內戰平民死亡數10月創新高 全球最嚴重人道危機

金門大學29周年校慶 聚焦ESG與在地連結

相關新聞

紐時專欄作家佛里曼：確信美國總統會支持台灣的日子已不復返

美國紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）透過視訊演講參與第23屆遠見高峰會，他表示，那種可以確信美國...

日本自衛隊支援秋田縣應對熊害 防衛省說明「不開槍」原因

日本陸上自衛隊5日與秋田縣政府簽署協議，協助當地應對熊襲擊事件激增。陸自將提供後勤支援，包括設置與運送箱型陷阱，但不會使...

菲律賓年度三軍聯合演習登場 實踐群島防衛概念

菲律賓武裝部隊近日啟動今年度的三軍聯合演習，範圍廣及北部呂宋島與西南部巴拉旺島多地，實踐「全面群島防衛概念」，加強因應外...

教宗批美在委國外海部署軍力 籲以對話化解緊張

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天批評美國在加勒比海的軍事部署，稱「我們無法以暴力取勝」，呼籲尋求對...

不想再被遊客跳過？日本「最無聊」名古屋得先說服外人做這件事

日本各地湧入大批觀光客，但人潮分布並不均衡。讓威尼斯與巴塞隆納居民頭痛的「過度旅遊」，或稱「觀光公害」現象，如今也正在惹...

日本自衛隊與秋田縣簽約 投入部隊協助因應熊害

日本陸上自衛隊今天與秋田縣政府簽約，派遣部隊到熊害嚴重的秋田縣，協助運送箱型捕獸籠等，提供捕熊作業的後方支援，預計下午起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。