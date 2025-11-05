菲律賓年度三軍聯合演習登場 實踐群島防衛概念

快訊

中央社／ 馬尼拉5日專電
圖為菲律賓士兵正在巴丹群島舉行升旗儀式。路透
圖為菲律賓士兵正在巴丹群島舉行升旗儀式。路透

菲律賓武裝部隊近日啟動今年度的三軍聯合演習，範圍廣及北部呂宋島與西南部巴拉旺島多地，實踐「全面群島防衛概念」，加強因應外部安全威脅的能力。

這場軍演代號DAGIT-PA，即菲律賓語中「海、空、陸」的縮寫。

菲律賓軍方今天發布新聞稿指出，開幕儀式4日於北伊羅科斯省（Ilocos Norte）首府佬沃市（LaoagCity）舉行，菲律賓參謀總長布勞納（Romeo BrawnerJr.）強調，備戰才能守護和平，而團結則是最堅固的武器，齊心合力將能戰勝風暴。

作為一年一度的大規模演習，DAGIT-PA邁入第9個年頭，除了菲律賓陸軍、空軍、海軍以及海軍陸戰隊等主力部隊外，還邀請海岸防衛隊和國家警隊參與。

演習為期10天，範圍廣及北部呂宋島（Luzon）與西南部巴拉旺島（Palawan）多地；呂宋島西岸距具爭議的黃岩島（台灣稱民主礁）約有230公里，巴拉旺島則是靠近南沙群島。

今年的DAGIT-PA著重於「全面群島防衛概念」（CADC）的實踐，操演科目包括機場奪取、反登陸、兩棲作戰以及地面防衛等，以提升各軍種間的協同作戰能力與全域防衛應變能力，因應外部安全威脅。

菲律賓與中國對南海的聲索範圍重疊，海上衝突頻仍。菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）於2024年1月提出「全面群島防衛概念」，把防衛重心從本土擴大到整個群島海域，包括200海里專屬經濟區。

