快訊

解禁了！無其他確診案例 明中午起開放活豬運輸、7日起拍賣屠宰解禁

國台辦神秘新發言人張晗 與宋濤、趙世通一樣來自中聯部

慘被2組人盯上！高雄房產董座遭劫500萬 搶匪剛得手又被另一幫搶光

紐西蘭計劃發展國家太空任務 擬發射自有衛星

中央社／ 威靈頓5日綜合外電報導

紐西蘭國防部兼太空部長柯林斯（Judith Collins）今天告訴法新社，紐西蘭正計劃一項國家太空任務，可能會將一支小型的國有衛星群發射到這個太平洋國家的上空。

柯林斯說：「推動大規模任務的行動正在進行中。」

這項任務將涉及發射「一顆或多顆政府擁有的衛星」，以「常態性覆蓋國家利益相關領域，例如人道主義與災害應變，或監控非法捕魚」。

她補充表示：「這將減少政府在獲取這類重要資訊方面，對外部供應商的依賴。」

法新社取得的文件將這項任務定位為對國家科學部門的助益及一大商業契機。

這項任務會涉及「太空產業的所有環節，從新型感測器的研發、衛星零組件的製造、發射，到最關鍵的下游數據應用」。

文件指出：「這項任務是支持開發創新產品的機會，以利未來的商業化與出口。」

不過，柯林斯表示，這項計畫必須具備具說服力的商業論證，才能獲得資金並繼續推行。

柯林斯說：「太空任務是複雜的工程，需要多年的開發與驗證工作，才能準備好建造、發射和運作。」

太空 衛星 紐西蘭

延伸閱讀

福衛八號首顆衛星「齊柏林」 預計11月11日凌晨升空

擊敗印度…衛星通訊APSCC年會首度登台 揭5大趨勢成台廠契機

印度成功發射4400公斤衛星 放眼首趟載人太空任務

中華電攻多軌衛星 再邁步

相關新聞

紐時專欄作家佛里曼：確信美國總統會支持台灣的日子已不復返

美國紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）透過視訊演講參與第23屆遠見高峰會，他表示，那種可以確信美國...

日本自衛隊支援秋田縣應對熊害 防衛省說明「不開槍」原因

日本陸上自衛隊5日與秋田縣政府簽署協議，協助當地應對熊襲擊事件激增。陸自將提供後勤支援，包括設置與運送箱型陷阱，但不會使...

菲律賓年度三軍聯合演習登場 實踐群島防衛概念

菲律賓武裝部隊近日啟動今年度的三軍聯合演習，範圍廣及北部呂宋島與西南部巴拉旺島多地，實踐「全面群島防衛概念」，加強因應外...

教宗批美在委國外海部署軍力 籲以對話化解緊張

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天批評美國在加勒比海的軍事部署，稱「我們無法以暴力取勝」，呼籲尋求對...

不想再被遊客跳過？日本「最無聊」名古屋得先說服外人做這件事

日本各地湧入大批觀光客，但人潮分布並不均衡。讓威尼斯與巴塞隆納居民頭痛的「過度旅遊」，或稱「觀光公害」現象，如今也正在惹...

日本自衛隊與秋田縣簽約 投入部隊協助因應熊害

日本陸上自衛隊今天與秋田縣政府簽約，派遣部隊到熊害嚴重的秋田縣，協助運送箱型捕獸籠等，提供捕熊作業的後方支援，預計下午起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。