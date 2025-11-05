紐西蘭計劃發展國家太空任務 擬發射自有衛星

紐西蘭國防部兼太空部長柯林斯（Judith Collins）今天告訴法新社，紐西蘭正計劃一項國家太空任務，可能會將一支小型的國有衛星群發射到這個太平洋國家的上空。

柯林斯說：「推動大規模任務的行動正在進行中。」

這項任務將涉及發射「一顆或多顆政府擁有的衛星」，以「常態性覆蓋國家利益相關領域，例如人道主義與災害應變，或監控非法捕魚」。

她補充表示：「這將減少政府在獲取這類重要資訊方面，對外部供應商的依賴。」

法新社取得的文件將這項任務定位為對國家科學部門的助益及一大商業契機。

這項任務會涉及「太空產業的所有環節，從新型感測器的研發、衛星零組件的製造、發射，到最關鍵的下游數據應用」。

文件指出：「這項任務是支持開發創新產品的機會，以利未來的商業化與出口。」

不過，柯林斯表示，這項計畫必須具備具說服力的商業論證，才能獲得資金並繼續推行。

柯林斯說：「太空任務是複雜的工程，需要多年的開發與驗證工作，才能準備好建造、發射和運作。」