以色列辦媒體高峰會 要與記者多溝通

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
以色列政府向世界各地的基督教記者解釋當地局勢，盼在假資訊充斥的環境中為真相而戰。（Photo from FOZ - Friends of Zion Museum）

以色列要向基督教記者闡述真相！在基督教媒體高峰會上，以色列政府向世界各地的基督教記者解釋當地局勢，盼在假資訊充斥的環境中為真相而戰。此外，峰會中也向親以色列媒體人士頒發「耶路撒冷之柱」獎項，其中包括追授獎章給已故的美國青年領袖柯克。

基督教媒體高峰會

基督教廣播網》報導，以色列政府新聞辦公室 (GPO) 近期舉辦一場媒體高峰會，邀請世界各地的基督教媒體參加，以幫助基督教記者了解當地局勢，盼在假資訊充斥的環境中為真相而戰。這場由以色列主辦的第七屆年度媒體高峰會，是自以哈戰爭爆發以來首次舉行。

以色列新聞工作者謝梅什在峰會開幕式上指出，基督教媒體高峰會不僅是記者和領導人的聚會，更是促進人民之間團結的橋樑，其建立在共同的價值觀、相互尊重，以及基於信仰與以色列夥伴關係的緊密連結上。

GPO強調，這場峰會有助於理解過去兩年戰爭中的嚴重性，同時也能夠看見當地人民的生活品質，以及他們所展現出的驚人韌性。此外，基督教媒體集團也訪問西岸地區的撒瑪利亞，以理解以色列的重要軍事據點。

耶路撒冷之柱

耶路撒冷郵報》報導，除了闡述以色列真相外，這場高峰會也向親以色列媒體人士頒發「耶路撒冷之柱」獎項，其中包括追授給已故的美國青年領袖柯克。對此，該獎項以《Pirkei Avot》中的一節經文命名，指出世界應建立在正義、真理與和平的支柱之上。

