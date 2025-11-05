日本上半年新生兒數近32萬 全年恐再跌破70萬人

日本政府厚生勞動省（簡稱厚勞省，相當於衛福部）昨天公布的人口動態統計概數顯示，今年1月到6月的新生兒數為31萬9079人，較去年同期減少3.3%，而這個數據不包含外國人。

共同社中文網報導，日本少子女化的趨勢依舊不變，若目前態勢持續下去的話，日本今年全年的新生兒數可能會繼去年之後，再度跌破70萬人。

根據厚勞省統計，日本2024年確定的新生兒數為68萬6173人，是1899年開始統計以來，日本新生兒數量首度跌破70萬。

日本今年上半年的死亡人數較去年同期增加2.9%，達82萬3343人，出生數減去與死亡數所得出的「自然減少」為50萬4264人。結婚登記數為23萬166對，較去年同期減少4.3%。

依月份來看的話，日本今年6月新生兒數為5萬5658人，比去年6月增加345人，但今年1至5月均少於去年同期。

共同社中文網分析，新生兒減少的原因可能是隨著價值觀多元化，未婚、晚婚、晚育的趨勢有所擴大。日本政府先前端出相關政策，致力擴充育兒補貼等，不過似乎效果不彰。

另外，厚勞省今年8月公布的統計初值顯示，納入外國人的情況下，今年1月到6月新生兒數為33萬9280人，較去年同期減少3.1%。