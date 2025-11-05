快訊

職業工會投保薪資驚見詭異「一直線」 兩極化有啥端倪

花6萬買寵物電動車無法上路還慘吞罰單！業者回應飼主們怒了：車都被沒收

懶人包／iPhone原廠電池舊換新優惠！神腦、台灣大哥大最高折1千元

日本上半年新生兒數近32萬 全年恐再跌破70萬人

中央社／ 東京5日綜合外電報導

日本政府厚生勞動省（簡稱厚勞省，相當於衛福部）昨天公布的人口動態統計概數顯示，今年1月到6月的新生兒數為31萬9079人，較去年同期減少3.3%，而這個數據不包含外國人。

共同社中文網報導，日本少子女化的趨勢依舊不變，若目前態勢持續下去的話，日本今年全年的新生兒數可能會繼去年之後，再度跌破70萬人。

根據厚勞省統計，日本2024年確定的新生兒數為68萬6173人，是1899年開始統計以來，日本新生兒數量首度跌破70萬。

日本今年上半年的死亡人數較去年同期增加2.9%，達82萬3343人，出生數減去與死亡數所得出的「自然減少」為50萬4264人。結婚登記數為23萬166對，較去年同期減少4.3%。

依月份來看的話，日本今年6月新生兒數為5萬5658人，比去年6月增加345人，但今年1至5月均少於去年同期。

共同社中文網分析，新生兒減少的原因可能是隨著價值觀多元化，未婚、晚婚、晚育的趨勢有所擴大。日本政府先前端出相關政策，致力擴充育兒補貼等，不過似乎效果不彰。

另外，厚勞省今年8月公布的統計初值顯示，納入外國人的情況下，今年1月到6月新生兒數為33萬9280人，較去年同期減少3.1%。

日本 新生兒

延伸閱讀

棒球／台日高中棒球交流賽 甲子園冠軍隊王牌新垣有絃參賽

謝金河：AI的股票沒有封頂 記憶體掀起世紀大行情

日本蓬萊會拜會台南市府 深化半導體與智慧科技合作

日本兵庫連環車禍1死17傷 初判小轎車暴衝肇禍

相關新聞

不想再被遊客跳過？日本「最無聊」名古屋得先說服外人做這件事

日本各地湧入大批觀光客，但人潮分布並不均衡。讓威尼斯與巴塞隆納居民頭痛的「過度旅遊」，或稱「觀光公害」現象，如今也正在惹...

日本自衛隊與秋田縣簽約 投入部隊協助因應熊害

日本陸上自衛隊今天與秋田縣政府簽約，派遣部隊到熊害嚴重的秋田縣，協助運送箱型捕獸籠等，提供捕熊作業的後方支援，預計下午起...

教宗批美在委國外海部署軍力 籲以對話化解緊張

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天批評美國在加勒比海的軍事部署，稱「我們無法以暴力取勝」，呼籲尋求對...

紐約公共長椅消失中 車站新大廳出現和北車相同場景

美國紐約數十年來一直減少公共長椅數量或將其改造成難以躺臥，主要目的是防止遊民在長椅上睡覺，但引發民眾抱怨公共空間無處休息，如紐約賓州車站新大廳幾乎沒有座位，只能席地而坐，出現和台北車站大廳同樣場景。 公共長椅是都市生活不可或缺的一部分，但在地狹人稠的紐約市，長椅成為珍貴的公共資源和爭議來源。

日本熊害喪命數創新高 擁槍獵人為何拒接「殺熊任務」

日本今年熊害頻傳，已有逾百人遇襲、至少12人喪命，創下紀錄，「熊出沒」目擊事件全國1.6萬起，「緊急獵槍」制度上路，地方可授權獵人迅速射殺入侵市區的熊，但第一線的獵人出現前所未有的反彈，北海道積丹町獵人甚至罷工月餘。他們質疑政府與民眾將「殺熊」視為獵友會理所當然的任務，卻忽視獵人不是以殺生為志業。

川普稱將恢復核試 俄羅斯要求美國進一步說明

俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）今天深夜引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說法，稱俄羅斯仍在等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。