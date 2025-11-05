快訊

花6萬買寵物電動車無法上路還慘吞罰單！業者回應飼主們怒了：車都被沒收

懶人包／iPhone原廠電池舊換新優惠！神腦、台灣大哥大最高折1千元

13條黃金有6條是貼膜誤認！失主是「獨居老人」夜睡公園忘帶走

伊朗男子焚燒最高領袖畫像 自拍上傳後死於槍擊

中央社／ 巴黎4日綜合外電報導

根據伊朗境外反對派媒體報導，伊朗1名男子在網路發布自己焚燒最高領袖畫像的照片後，遭人發現死於槍擊，哀悼者指責當局應為此事件負責。

法新社報導，來自伊朗西部羅瑞斯坦省（Lorestan）的薩拉克（Omid Sarlak），10月31日在社群媒體IG發布1張自己在森林中焚燒伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）畫像的照片，隨後在週末被發現身亡。

伊朗官方伊朗通訊社（IRNA）引述薩拉克所在阿里古達爾茲（Aligudarz）警察局長阿薩杜拉希（AliAsadollahi）的話指出，發現1名男子死於車內，他用1把手槍自殺身亡，手槍就放在他身邊。

然而，根據境外反對派媒體伊朗國際（IranInternational）和波斯語法達電台（Radio Farda）在社群媒體發布的影片顯示，薩拉克3日的葬禮上，數十名哀悼者高喊「他們殺了他」和「哈米尼去死」等口號。

薩拉克生前曾錄製一段影片，片中播放遭廢黜國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）聲音，這代表他對1979年伊斯蘭革命推翻的伊朗君主制持同情態度。

巴勒維其子芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）目前住在美國，他在社群媒體發文表示，薩拉克「挺身而出反對伊斯蘭共和國壓迫，並為伊朗自由奉獻生命」。

伊朗半官方的塔斯尼姆（Tasnim）通訊社，3日駁斥薩拉克「因發表批評性言論被起訴，並以可疑方式遭謀殺」。塔斯尼姆通訊社表示，薩拉克並未受到任何指控，他是頭部中槍自殺身亡。

在伊朗反對派媒體發布的影片中，薩拉克父親痛哭流涕地說「他們殺了我兒子」，但他稍後接受當地國營電視台採訪，卻呼籲民眾不要輕信社群媒體訊息。

社運人士表示，在全國抗議活動震撼伊朗政府3年後，在以色列與伊朗6月持續12天的戰爭數月後，當局正逐漸加強鎮壓人民的力道。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

伊朗 薩拉 社群媒體

延伸閱讀

美續施壓 委內瑞拉向俄羅斯、中國、伊朗尋求軍援

2015核協議到期 伊朗仍盼外交談判

國際制裁沒放眼裡？伊朗石油暗流大陸 伊朗石油部長：沒什麼大不了

伊朗外長：對以色列會遵守加薩停火協議沒信心

相關新聞

不想再被遊客跳過？日本「最無聊」名古屋得先說服外人做這件事

日本各地湧入大批觀光客，但人潮分布並不均衡。讓威尼斯與巴塞隆納居民頭痛的「過度旅遊」，或稱「觀光公害」現象，如今也正在惹...

日本自衛隊與秋田縣簽約 投入部隊協助因應熊害

日本陸上自衛隊今天與秋田縣政府簽約，派遣部隊到熊害嚴重的秋田縣，協助運送箱型捕獸籠等，提供捕熊作業的後方支援，預計下午起...

教宗批美在委國外海部署軍力 籲以對話化解緊張

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天批評美國在加勒比海的軍事部署，稱「我們無法以暴力取勝」，呼籲尋求對...

紐約公共長椅消失中 車站新大廳出現和北車相同場景

美國紐約數十年來一直減少公共長椅數量或將其改造成難以躺臥，主要目的是防止遊民在長椅上睡覺，但引發民眾抱怨公共空間無處休息，如紐約賓州車站新大廳幾乎沒有座位，只能席地而坐，出現和台北車站大廳同樣場景。 公共長椅是都市生活不可或缺的一部分，但在地狹人稠的紐約市，長椅成為珍貴的公共資源和爭議來源。

日本熊害喪命數創新高 擁槍獵人為何拒接「殺熊任務」

日本今年熊害頻傳，已有逾百人遇襲、至少12人喪命，創下紀錄，「熊出沒」目擊事件全國1.6萬起，「緊急獵槍」制度上路，地方可授權獵人迅速射殺入侵市區的熊，但第一線的獵人出現前所未有的反彈，北海道積丹町獵人甚至罷工月餘。他們質疑政府與民眾將「殺熊」視為獵友會理所當然的任務，卻忽視獵人不是以殺生為志業。

川普稱將恢復核試 俄羅斯要求美國進一步說明

俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）今天深夜引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說法，稱俄羅斯仍在等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。