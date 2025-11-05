教宗批美在委國外海部署軍力 籲以對話化解緊張

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天批評美國在加勒比海的軍事部署，稱「我們無法以暴力取勝」，呼籲尋求對話，化解緊張情勢。

法新社報導，教宗離開他的岡多福堡（CastelGandolfo）夏季寓所時回應一名記者的提問，他表示，一個國家有權動用軍隊「捍衛和平」。

現年70歲的教宗在談到有關美國船艦「一次比一次更靠近委內瑞拉海岸」的報導時指出：「然而在這種情況下，情況似乎有些不同。這加劇了緊張局勢。」

他補充表示：「我認為我們無法以暴力取勝。該做的是尋求對話。」

川普近幾週在加勒比海發起重大軍事部署，對涉嫌販毒的船隻進行多次打擊，造成數十人喪生。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）在美國面臨毒品罪名起訴，他指控川普想在委國強行推動「政權更迭」以奪取委國石油。川普則淡化對委內瑞拉進行軍事干預的可能性。

教宗也被問及美國第三大城芝加哥遭拘留的移民問題。芝加哥一直是川普打擊移民的重點目標。

據路透社報導，出生芝加哥的教宗引述了「馬太福音」第25章。

教宗表示：「耶穌在世界末日時非常清楚地說，我們將被問到，你如何接待外來者？你有沒有接待並歡迎他？我認為，對於當前發生的事，需要進行深刻反思。」

他補充說：「許多人多年來一直住在這裡，從未惹過麻煩，但現在發生的事卻讓他們深受影響。」

良十四世是史上首位美國籍教宗，他先前曾譴責聯邦政府對待移民的方式。這場強硬的鎮壓行動已在全美多個城市引發動盪。