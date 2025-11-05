快訊

職業工會投保薪資驚見詭異「一直線」 兩極化有啥端倪

花6萬買寵物電動車無法上路還慘吞罰單！業者回應飼主們怒了：車都被沒收

懶人包／iPhone原廠電池舊換新優惠！神腦、台灣大哥大最高折1千元

教宗批美在委國外海部署軍力 籲以對話化解緊張

中央社／ 羅馬4日綜合外電報導
教宗良十四世。歐新社
教宗良十四世。歐新社

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天批評美國在加勒比海的軍事部署，稱「我們無法以暴力取勝」，呼籲尋求對話，化解緊張情勢。

法新社報導，教宗離開他的岡多福堡（CastelGandolfo）夏季寓所時回應一名記者的提問，他表示，一個國家有權動用軍隊「捍衛和平」。

現年70歲的教宗在談到有關美國船艦「一次比一次更靠近委內瑞拉海岸」的報導時指出：「然而在這種情況下，情況似乎有些不同。這加劇了緊張局勢。」

他補充表示：「我認為我們無法以暴力取勝。該做的是尋求對話。」

川普近幾週在加勒比海發起重大軍事部署，對涉嫌販毒的船隻進行多次打擊，造成數十人喪生。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）在美國面臨毒品罪名起訴，他指控川普想在委國強行推動「政權更迭」以奪取委國石油。川普則淡化對委內瑞拉進行軍事干預的可能性。

教宗也被問及美國第三大城芝加哥遭拘留的移民問題。芝加哥一直是川普打擊移民的重點目標。

據路透社報導，出生芝加哥的教宗引述了「馬太福音」第25章。

教宗表示：「耶穌在世界末日時非常清楚地說，我們將被問到，你如何接待外來者？你有沒有接待並歡迎他？我認為，對於當前發生的事，需要進行深刻反思。」

他補充說：「許多人多年來一直住在這裡，從未惹過麻煩，但現在發生的事卻讓他們深受影響。」

良十四世是史上首位美國籍教宗，他先前曾譴責聯邦政府對待移民的方式。這場強硬的鎮壓行動已在全美多個城市引發動盪。

教宗 美國 川普

延伸閱讀

加拿大砍移民總人數 積極搶美國高端人才

美續施壓 委內瑞拉向俄羅斯、中國、伊朗尋求軍援

川普將對委內瑞拉動武？美「福特號」航艦打擊群開赴加勒比海

英王查理、教宗將共禱 終結英國教、天主教500年對立

相關新聞

不想再被遊客跳過？日本「最無聊」名古屋得先說服外人做這件事

日本各地湧入大批觀光客，但人潮分布並不均衡。讓威尼斯與巴塞隆納居民頭痛的「過度旅遊」，或稱「觀光公害」現象，如今也正在惹...

日本自衛隊與秋田縣簽約 投入部隊協助因應熊害

日本陸上自衛隊今天與秋田縣政府簽約，派遣部隊到熊害嚴重的秋田縣，協助運送箱型捕獸籠等，提供捕熊作業的後方支援，預計下午起...

教宗批美在委國外海部署軍力 籲以對話化解緊張

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天批評美國在加勒比海的軍事部署，稱「我們無法以暴力取勝」，呼籲尋求對...

紐約公共長椅消失中 車站新大廳出現和北車相同場景

美國紐約數十年來一直減少公共長椅數量或將其改造成難以躺臥，主要目的是防止遊民在長椅上睡覺，但引發民眾抱怨公共空間無處休息，如紐約賓州車站新大廳幾乎沒有座位，只能席地而坐，出現和台北車站大廳同樣場景。 公共長椅是都市生活不可或缺的一部分，但在地狹人稠的紐約市，長椅成為珍貴的公共資源和爭議來源。

日本熊害喪命數創新高 擁槍獵人為何拒接「殺熊任務」

日本今年熊害頻傳，已有逾百人遇襲、至少12人喪命，創下紀錄，「熊出沒」目擊事件全國1.6萬起，「緊急獵槍」制度上路，地方可授權獵人迅速射殺入侵市區的熊，但第一線的獵人出現前所未有的反彈，北海道積丹町獵人甚至罷工月餘。他們質疑政府與民眾將「殺熊」視為獵友會理所當然的任務，卻忽視獵人不是以殺生為志業。

川普稱將恢復核試 俄羅斯要求美國進一步說明

俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）今天深夜引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說法，稱俄羅斯仍在等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。