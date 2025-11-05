澳16歲以下社媒禁令12月上路 增列Reddit、Kick

快訊

中央社／ 雪梨5日綜合外電報導

澳洲針對16歲以下兒童及青少年的社群媒體禁令將於12月上路，當局今天宣布，禁令範圍將增列熱門社群網站Reddit和直播平台Kick。

法新社報導，澳洲將於12月10日起強制臉書（Facebook）、Instagram及TikTok等社群媒體平台移除16歲以下用戶，否則將處以最高4950萬澳元（約新台幣10億元）的巨額罰款。

澳洲通訊部長威爾斯（Anika Wells）今天表示，新法規也將涵蓋串流平台Kick和網路論壇Reddit。

威爾斯告訴媒體：「網路平台利用科技鎖定兒少控制，令人不寒而慄。我們只是要求他們運用相同科技保障兒少上網安全。我們希望孩子們享有童年，也希望家長能安心。」

全球各地監管單位正苦於處理社群媒體帶來的危害，因此外界高度關注澳洲的全面性限制措施是否奏效。理論上這項禁令是全球數一數二嚴格，但部分專家憂心新法恐怕僅具象徵意義。

目前Roblox、Discord及WhatsApp等平台尚未被禁止，串流網站Twitch則列入審查範圍。不過威爾斯表示，被禁止的平台名單並非一成不變，未來可能調整。

澳洲電子安全委員葛蘭特（Julie Inman Grant）表示，雖然年齡限制是防止社群媒體傷害的「有效解方」，但這並非一蹴可幾。社群媒體業者過去曾形容法規「模糊」、「有問題」且「倉促」。

Kick發言人說：「澳洲僅占我們全球觀眾群的一小部分，但Kick在此創立，我們會繼續支持本地創作者。」

「我們將持續就這些新規進行建設性溝通，以支持公平的結果：在保障網路安全的同時不損及隱私或限制推動澳洲創作者經濟的創作自由。」

Kick近期在法國備受關注，一名46歲男子日前在他的頻道連續馬拉松直播12天，期間遭到其他參與者羞辱虐待，最終不幸身亡。

