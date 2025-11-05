美起草聯合國決議案 授權在加薩設國際穩定部隊

根據路透社今天取得的文件，美國已起草一份聯合國決議案，將批准在加薩設立過渡治理機構與一支國際穩定部隊，授權期限為兩年。

路透社報導，外交人士表示，這份草案仍在研擬中，內容可能有所變動，本週已與部分國家分享，但尚未正式提交由15個理事國組成的安全理事會進行磋商。目前還不清楚華府打算何時正式提案。

美國國務院發言人表示，關於如何落實總統川普的加薩計畫，正在與安理會理事國及其他夥伴進行討論，並拒絕對「據稱外流的文件」發表評論。

這份兩頁的草案文件指出，將授權所謂的「和平理事會」（Board of Peace）過渡治理機構在加薩組建臨時國際穩定部隊（International Stabilization Force），並可「採取一切必要措施」執行其任務，意指得以動用武力。

國際穩定部隊將獲授權保護平民與人道救援行動，並致力確保與以色列、埃及接壤的邊境安全，同時與一支「新訓練且經審核的巴勒斯坦警察部隊」合作，國際穩定部隊將負責訓練並支援這支警力。

國際穩定部隊將穩定加薩的安全，「包括在必要時解除非國家武裝團體的軍事武裝並永久銷毀武器」。

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）一個月前同意川普為加薩提出的20點計畫第一階段，即讓雙方為期兩年的戰爭停火並達成人質協議。這項聯合國決議草案所支持的，正是這項計畫的下一階段，為建立和平理事會與國際穩定部隊。

川普的計畫也終結哈瑪斯對加薩的治理，並說加薩將實現非軍事化。哈瑪斯尚未表態是否同意解除武裝並讓加薩非軍事化，哈瑪斯過去曾拒絕這些要求。

根據決議案，國際穩定部隊將在和平理事會同意的統一指揮下部署，並在就任務與部隊地位達成詳細協議後，與埃及和以色列密切協商後進行部署。

雖然川普政府已排除派遣美軍進入加薩走廊，但一直在與印尼、阿拉伯聯合大公國、埃及、卡達、土耳其和亞塞拜然磋商，希望他們為多國部隊做出貢獻。