快訊

北市驚傳特教幼兒遭隨車教保員毆打 校方不通報還繼續隨車11天

雙城論壇年底舉辦？ 蔣萬安曝MOU進度：中央陸續同意

美起草聯合國決議案 授權在加薩設國際穩定部隊

中央社／ 紐約聯合國總部4日綜合外電報導

根據路透社今天取得的文件，美國已起草一份聯合國決議案，將批准在加薩設立過渡治理機構與一支國際穩定部隊，授權期限為兩年。

路透社報導，外交人士表示，這份草案仍在研擬中，內容可能有所變動，本週已與部分國家分享，但尚未正式提交由15個理事國組成的安全理事會進行磋商。目前還不清楚華府打算何時正式提案。

美國國務院發言人表示，關於如何落實總統川普的加薩計畫，正在與安理會理事國及其他夥伴進行討論，並拒絕對「據稱外流的文件」發表評論。

這份兩頁的草案文件指出，將授權所謂的「和平理事會」（Board of Peace）過渡治理機構在加薩組建臨時國際穩定部隊（International Stabilization Force），並可「採取一切必要措施」執行其任務，意指得以動用武力。

國際穩定部隊將獲授權保護平民與人道救援行動，並致力確保與以色列、埃及接壤的邊境安全，同時與一支「新訓練且經審核的巴勒斯坦警察部隊」合作，國際穩定部隊將負責訓練並支援這支警力。

國際穩定部隊將穩定加薩的安全，「包括在必要時解除非國家武裝團體的軍事武裝並永久銷毀武器」。

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）一個月前同意川普為加薩提出的20點計畫第一階段，即讓雙方為期兩年的戰爭停火並達成人質協議。這項聯合國決議草案所支持的，正是這項計畫的下一階段，為建立和平理事會與國際穩定部隊。

川普的計畫也終結哈瑪斯對加薩的治理，並說加薩將實現非軍事化。哈瑪斯尚未表態是否同意解除武裝並讓加薩非軍事化，哈瑪斯過去曾拒絕這些要求。

根據決議案，國際穩定部隊將在和平理事會同意的統一指揮下部署，並在就任務與部隊地位達成詳細協議後，與埃及和以色列密切協商後進行部署。

雖然川普政府已排除派遣美軍進入加薩走廊，但一直在與印尼、阿拉伯聯合大公國、埃及、卡達、土耳其和亞塞拜然磋商，希望他們為多國部隊做出貢獻。

加薩走廊 川普 哈瑪斯

延伸閱讀

美國物價居高不下 民調顯示近6成民眾怪川普

美地方首長選舉 考驗川普

最高法院周三審關稅案 川普改口不出席 但稱若敗訴將有災難後果

學者：印太安全、半導體依賴 川普難與中國「交易」台灣

相關新聞

日本自衛隊與秋田縣簽約 投入部隊協助因應熊害

日本陸上自衛隊今天與秋田縣政府簽約，派遣部隊到熊害嚴重的秋田縣，協助運送箱型捕獸籠等，提供捕熊作業的後方支援，預計下午起...

紐約公共長椅消失中 車站新大廳出現和北車相同場景

美國紐約數十年來一直減少公共長椅數量或將其改造成難以躺臥，主要目的是防止遊民在長椅上睡覺，但引發民眾抱怨公共空間無處休息，如紐約賓州車站新大廳幾乎沒有座位，只能席地而坐，出現和台北車站大廳同樣場景。 公共長椅是都市生活不可或缺的一部分，但在地狹人稠的紐約市，長椅成為珍貴的公共資源和爭議來源。

日本熊害喪命數創新高 擁槍獵人為何拒接「殺熊任務」

日本今年熊害頻傳，已有逾百人遇襲、至少12人喪命，創下紀錄，「熊出沒」目擊事件全國1.6萬起，「緊急獵槍」制度上路，地方可授權獵人迅速射殺入侵市區的熊，但第一線的獵人出現前所未有的反彈，北海道積丹町獵人甚至罷工月餘。他們質疑政府與民眾將「殺熊」視為獵友會理所當然的任務，卻忽視獵人不是以殺生為志業。

川普稱將恢復核試 俄羅斯要求美國進一步說明

俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）今天深夜引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說法，稱俄羅斯仍在等...

俄羅斯如何干預波蘭大選：重點不在贏，而是製造對立、假資訊擾亂社會

window.location.href="https://global.udn.com/global_vision/story/8663/9116977";

朝鮮日報社論：南韓對日本首相高市「期待與戒心並存」

日本《產經新聞》5日引述南韓《朝鮮日報》一篇社論指出，高市早苗在就任日本首相後的首次亮相中，雖以微笑面對媒體，「那笑容或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。