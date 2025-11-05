快訊

北市驚傳特教幼兒遭隨車教保員毆打 校方不通報還繼續隨車11天

雙城論壇年底舉辦？ 蔣萬安曝MOU進度：中央陸續同意

川普政府評估沙國軍購F-35 可能改變中東軍力平衡

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）訪美前夕，知情人士說，川普政府正考慮沙國購買多達48架F-35戰機的要求，這項數十億美元軍售案，初步已通過五角大廈重要審查階段。

路透社報導，若順利成交，這將標誌美國政策上的重大轉變，不僅可能改變中東軍事平衡，也考驗華府維護以色列「質量軍事優勢」的原則。

知情人士透露，沙烏地阿拉伯今年稍早直接向美國總統川普提出這項要求。沙國長期以來對洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的F-35戰機深感興趣。

消息指出，這48架先進戰機軍售案正在美國體系內推進，但尚未做出最終決定，仍須經過多道程序，包括跨部會層級進一步審核、川普本人批准，以及通知國會。

一名官員透露，五角大廈政策部門為這筆可能的交易已準備了數月，目前已進入國防部長的審批階段。

白宮、五角大廈與國務院並未立即回覆路透社的置評要求。

洛克希德馬丁發言人則表示，軍售屬於政府之間交易，應由政府對外發言。

華府向中東出售武器時，始終維護以色列「質量軍事優勢」為原則，也即保證以色列能獲得美國最先進武器，且優於區域上的阿拉伯國家。

沙烏地阿拉伯作為美國最大軍購國家，多年來爭取購買F-35，希望藉現代化空軍來因應伊朗等區域上的威脅。

正值川普政府有意願深化美沙國防合作之際，沙國積極爭取的購機數量，相當於兩個中隊。

美國 川普 五角大廈

延伸閱讀

川普再提名艾薩克曼出任NASA署長 馬斯克表態力挺

美國物價居高不下 民調顯示近6成民眾怪川普

美地方首長選舉 考驗川普

川普投顧示警、超微財報多空拉鋸 台指期夜盤以盤待變

相關新聞

日本自衛隊與秋田縣簽約 投入部隊協助因應熊害

日本陸上自衛隊今天與秋田縣政府簽約，派遣部隊到熊害嚴重的秋田縣，協助運送箱型捕獸籠等，提供捕熊作業的後方支援，預計下午起...

紐約公共長椅消失中 車站新大廳出現和北車相同場景

美國紐約數十年來一直減少公共長椅數量或將其改造成難以躺臥，主要目的是防止遊民在長椅上睡覺，但引發民眾抱怨公共空間無處休息，如紐約賓州車站新大廳幾乎沒有座位，只能席地而坐，出現和台北車站大廳同樣場景。 公共長椅是都市生活不可或缺的一部分，但在地狹人稠的紐約市，長椅成為珍貴的公共資源和爭議來源。

日本熊害喪命數創新高 擁槍獵人為何拒接「殺熊任務」

日本今年熊害頻傳，已有逾百人遇襲、至少12人喪命，創下紀錄，「熊出沒」目擊事件全國1.6萬起，「緊急獵槍」制度上路，地方可授權獵人迅速射殺入侵市區的熊，但第一線的獵人出現前所未有的反彈，北海道積丹町獵人甚至罷工月餘。他們質疑政府與民眾將「殺熊」視為獵友會理所當然的任務，卻忽視獵人不是以殺生為志業。

川普稱將恢復核試 俄羅斯要求美國進一步說明

俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）今天深夜引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說法，稱俄羅斯仍在等...

俄羅斯如何干預波蘭大選：重點不在贏，而是製造對立、假資訊擾亂社會

window.location.href="https://global.udn.com/global_vision/story/8663/9116977";

朝鮮日報社論：南韓對日本首相高市「期待與戒心並存」

日本《產經新聞》5日引述南韓《朝鮮日報》一篇社論指出，高市早苗在就任日本首相後的首次亮相中，雖以微笑面對媒體，「那笑容或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。