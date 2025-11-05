川普政府評估沙國軍購F-35 可能改變中東軍力平衡
沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）訪美前夕，知情人士說，川普政府正考慮沙國購買多達48架F-35戰機的要求，這項數十億美元軍售案，初步已通過五角大廈重要審查階段。
路透社報導，若順利成交，這將標誌美國政策上的重大轉變，不僅可能改變中東軍事平衡，也考驗華府維護以色列「質量軍事優勢」的原則。
知情人士透露，沙烏地阿拉伯今年稍早直接向美國總統川普提出這項要求。沙國長期以來對洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的F-35戰機深感興趣。
消息指出，這48架先進戰機軍售案正在美國體系內推進，但尚未做出最終決定，仍須經過多道程序，包括跨部會層級進一步審核、川普本人批准，以及通知國會。
一名官員透露，五角大廈政策部門為這筆可能的交易已準備了數月，目前已進入國防部長的審批階段。
白宮、五角大廈與國務院並未立即回覆路透社的置評要求。
洛克希德馬丁發言人則表示，軍售屬於政府之間交易，應由政府對外發言。
華府向中東出售武器時，始終維護以色列「質量軍事優勢」為原則，也即保證以色列能獲得美國最先進武器，且優於區域上的阿拉伯國家。
沙烏地阿拉伯作為美國最大軍購國家，多年來爭取購買F-35，希望藉現代化空軍來因應伊朗等區域上的威脅。
正值川普政府有意願深化美沙國防合作之際，沙國積極爭取的購機數量，相當於兩個中隊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言