美軍東太平洋又空襲疑似運毒船 釀2死

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天表示，美軍在東太平洋空襲一艘涉嫌運毒的船隻，造成兩人死亡。

法新社報導，美國9月初開始發動這類空襲，截至目前在加勒比海與太平洋造成至少67人喪生。專家認為即使目標是已知毒販，這些行動仍等同於法外處決。

赫格塞斯在社群平台X發文並附上一段船隻陷入火海的影片。他說：「情資證實此船涉及非法毒品走私，行經已知的毒品販運路線並載有毒品。這次空襲發生於東太平洋國際水域。」

他還說：「我們將查緝並殲滅所有意圖將毒品輸往美國毒害我國人民的船隻。保護國土是我們首要任務。」

美軍空襲行動到目前為止已摧毀至少17艘船隻，包括16艘船與1艘半潛船，但華府尚未公開任何證據證明這些目標確實在走私毒品或對美國構成威脅。

死者所屬國家政府與家屬表示，許多罹難者是平民，其中不少是漁民。

