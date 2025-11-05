川普稱將恢復核試 俄羅斯要求美國進一步說明

俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）今天深夜引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說法，稱俄羅斯仍在等待美方就美國總統川普有關恢復核武試驗的言論做出澄清。

路透社報導，川普10月底下令在美國進行核武測試，並稱美國不能落後於俄羅斯和中國。培斯科夫表示，無論是俄羅斯還是中國，都沒有恢復核試。

塔斯社引述培斯科夫對今日俄羅斯（RT）電視台的談話指出：「我們都還需要從美國方面得到某種澄清，因為無論是俄羅斯還是中國，都沒有恢復任何核子試驗。」

他說：「我們目前根本無法確定美國總統心中確切的想法是什麼。」

培斯科夫表示，俄羅斯和中國都仍然致力於遵守「全面禁止核子試爆條約」（Comprehensive Test BanTreaty）的規定。

他先前曾表示，莫斯科不理解川普稱其他國家正在進行核試的說法，因為俄方並不知道有任何這類試驗。

擁有全球最大核武庫的俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）曾多次表示，若有任何國家進行核試，俄國也會跟進。

後蘇聯時期的俄羅斯從未測試過核武。蘇聯最後一次核試是在1990年，美國在1992年，中國則在1996年。

川普10月31日對記者重申美國將恢復核試，但當被問及是否會包括冷戰期間常見的地下核試時，他並未直接回答。

美國能源部長萊特（Chris Wright）2日表示，川普下令的核試目前不會涉及核爆，而是「系統測試」。

萊特所屬的能源部負責美國核武測試。他指出，這項測試涉及核武的所有其他部分，以確保它們能正常運作。