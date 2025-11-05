快訊

超詭！苗栗貓裏山公園出現「13條金塊+大把現鈔」 路人嚇閃超遠

資優生靠爸媽經濟能力？美國教育制度掀族群、階級爭論

幕後／吳音寧錯失台肥董座的沙盤推演曝光了

Shein巴黎開幕前夕大作廣告 商場周圍顯有警力部署

中央社／ 巴黎4日專電

中資超快時尚電商平台Shein的全球首家常態實體店面明天將在巴黎BHV百貨開幕。商場周圍今天已有媒體聚集，許多路過行人對著Shein廣告旗幟拍照，附近有顯而易見的警力部署。

儘管近期多有爭議，Shein實體店面明天下午仍將於BHV百貨6樓（相當於台灣的7樓）開幕。

商場建築外側已掛上整排顯眼的Shein廣告旗幟，還有一幅百貨經營集團SGM總裁梅爾蘭（FrédéricMerlin）與抱著一隻狗的Shein執行主席唐偉（DonaldTang）的大型黑白合照，上面寫著「我們不該做出這張海報！」，反諷意味濃厚。

根據中央社記者所見，里沃利街（Rue de Rivoli）上的兩個商場主要出入口旁各停著一輛警車，有警察在執勤。

往商場樓上走，通往6樓的電扶梯暫停使用，有專人看守，向民眾說明今天6樓暫不開放。

BHV百貨為了造勢而推出優惠活動，開幕當天在Shein的消費金額，可換得同樣金額的百貨抵用券。

BHV百貨今年10月初宣布迎接Shein進駐，立即引發成衣業者和民間團體反對，他們指責Shein涉及不公平競爭、違背環保概念和人權；政府官員也不支持，中小企業暨貿易部長巴潘（Serge Papin）的辦公室稱「這段合作關係是一個必須避免的不良訊號」。

在爭議尚未平息之際，Shein近日又被發現販售兒童外型的成人娃娃，點燃新一波猛烈批評，司法單位正在調查。

費加洛報（Le Figaro）報導，巴黎市首席副市長布洛許（Patrick Bloche）說，Shein進駐「也許顯示BHV的財務狀況很艱難」，但這不能成為破壞巴黎市重視的道德價值的理由。

除了在巴黎之外，Shein另將於法國第戎（Dijon）、格瑞諾布（Grenoble）、漢斯（Reims）、里摩日（Limoges）、翁熱（Angers）等5座城市的老佛爺百貨（Galeries Lafayette）開設實體店面。

BHV百貨和這幾家老佛爺百貨均由SGM經營，但老佛爺百貨集團反對Shein進駐以「老佛爺」為名的商場，也不願與Shein和SGM之間的協議扯上關係，因此今天與SGM共同宣布終止雙方在法國各地7家老佛爺百貨的夥伴關係。

由於「發現策略分歧」，雙方合作將於數週內結束，屆時老佛爺百貨招牌退出，SGM將以全新招牌經營這7家位於第戎、格瑞諾布、漢斯、里摩日、翁熱、勒曼（Le Mans）和奧爾良（Orléans）的商場。費加洛報提到，這些商場將改名為BHV。

老佛爺百貨集團曾批評Shein的定位和模式，稱這個超快時尚品牌不符老佛爺百貨提供的商品服務及價值。

與此同時，政界主張禁止Shein的呼聲也愈來愈強烈。右派共和黨（LR）領袖瓦奎茲（LaurentWauquiez）在社群媒體X發文說：「必須禁止Shein，刻不容緩。」他也主張強制推動「法國製造」。

復興黨（Renaissance）國民議會議員葛瑞格華（Olivia Grégoire）也譴責這家「無法無天的大公司」，並質疑政府「還不永久禁止Shein進入我國，是在等什麼？」

此外，Shein的爭議也再次激起關於小包裹課稅立法的辯論，目的是打擊外國平台的不公平競爭，國會可望在數週內討論。

百貨 巴黎 快時尚

延伸閱讀

TikTok演算法被控助長脆弱群體尋短 法國檢方調查

美利率前景不確定性、AI泡沫疑慮拖累 歐股收盤互有漲跌

WTA年終賽／挑戰破紀錄冠軍獎金 謝淑薇拍下巴黎奧運金牌奪2連勝

巴黎檢方稱羅浮宮竊案非犯罪組織所為 研判嫌犯是街頭小偷

相關新聞

俄羅斯如何干預波蘭大選：重點不在贏，而是製造對立、假資訊擾亂社會

window.location.href="https://global.udn.com/global_vision/story/8663/9116977";

紐約公共長椅消失中 車站新大廳出現和北車相同場景

美國紐約數十年來一直減少公共長椅數量或將其改造成難以躺臥，主要目的是防止遊民在長椅上睡覺，但引發民眾抱怨公共空間無處休息，如紐約賓州車站新大廳幾乎沒有座位，只能席地而坐，出現和台北車站大廳同樣場景。 公共長椅是都市生活不可或缺的一部分，但在地狹人稠的紐約市，長椅成為珍貴的公共資源和爭議來源。

日本熊害喪命數創新高 擁槍獵人為何拒接「殺熊任務」

日本今年熊害頻傳，已有逾百人遇襲、至少12人喪命，創下紀錄，「熊出沒」目擊事件全國1.6萬起，「緊急獵槍」制度上路，地方可授權獵人迅速射殺入侵市區的熊，但第一線的獵人出現前所未有的反彈，北海道積丹町獵人甚至罷工月餘。他們質疑政府與民眾將「殺熊」視為獵友會理所當然的任務，卻忽視獵人不是以殺生為志業。

川普稱將恢復核試 俄羅斯要求美國進一步說明

俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）今天深夜引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說法，稱俄羅斯仍在等...

朝鮮日報社論：南韓對日本首相高市「期待與戒心並存」

日本《產經新聞》5日引述南韓《朝鮮日報》一篇社論指出，高市早苗在就任日本首相後的首次亮相中，雖以微笑面對媒體，「那笑容或...

資優生靠爸媽經濟能力？美國教育制度掀族群、階級爭論

在紐約、華盛頓與維吉尼亞的校園裡，家長與教師正為一個問題爭吵：「資優」是否該被特別標記？長年以來，美國資優教育制度讓白人與亞裔子女獲益，而非裔與拉丁裔被排除在外。隨著各州考慮取消或改革資優班，這場圍繞教育公平與階級焦慮的辯論愈演愈烈，也折射出台灣家長同樣面臨的「菁英焦慮」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。