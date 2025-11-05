Shein巴黎開幕前夕大作廣告 商場周圍顯有警力部署

中資超快時尚電商平台Shein的全球首家常態實體店面明天將在巴黎BHV百貨開幕。商場周圍今天已有媒體聚集，許多路過行人對著Shein廣告旗幟拍照，附近有顯而易見的警力部署。

儘管近期多有爭議，Shein實體店面明天下午仍將於BHV百貨6樓（相當於台灣的7樓）開幕。

商場建築外側已掛上整排顯眼的Shein廣告旗幟，還有一幅百貨經營集團SGM總裁梅爾蘭（FrédéricMerlin）與抱著一隻狗的Shein執行主席唐偉（DonaldTang）的大型黑白合照，上面寫著「我們不該做出這張海報！」，反諷意味濃厚。

根據中央社記者所見，里沃利街（Rue de Rivoli）上的兩個商場主要出入口旁各停著一輛警車，有警察在執勤。

往商場樓上走，通往6樓的電扶梯暫停使用，有專人看守，向民眾說明今天6樓暫不開放。

BHV百貨為了造勢而推出優惠活動，開幕當天在Shein的消費金額，可換得同樣金額的百貨抵用券。

BHV百貨今年10月初宣布迎接Shein進駐，立即引發成衣業者和民間團體反對，他們指責Shein涉及不公平競爭、違背環保概念和人權；政府官員也不支持，中小企業暨貿易部長巴潘（Serge Papin）的辦公室稱「這段合作關係是一個必須避免的不良訊號」。

在爭議尚未平息之際，Shein近日又被發現販售兒童外型的成人娃娃，點燃新一波猛烈批評，司法單位正在調查。

費加洛報（Le Figaro）報導，巴黎市首席副市長布洛許（Patrick Bloche）說，Shein進駐「也許顯示BHV的財務狀況很艱難」，但這不能成為破壞巴黎市重視的道德價值的理由。

除了在巴黎之外，Shein另將於法國第戎（Dijon）、格瑞諾布（Grenoble）、漢斯（Reims）、里摩日（Limoges）、翁熱（Angers）等5座城市的老佛爺百貨（Galeries Lafayette）開設實體店面。

BHV百貨和這幾家老佛爺百貨均由SGM經營，但老佛爺百貨集團反對Shein進駐以「老佛爺」為名的商場，也不願與Shein和SGM之間的協議扯上關係，因此今天與SGM共同宣布終止雙方在法國各地7家老佛爺百貨的夥伴關係。

由於「發現策略分歧」，雙方合作將於數週內結束，屆時老佛爺百貨招牌退出，SGM將以全新招牌經營這7家位於第戎、格瑞諾布、漢斯、里摩日、翁熱、勒曼（Le Mans）和奧爾良（Orléans）的商場。費加洛報提到，這些商場將改名為BHV。

老佛爺百貨集團曾批評Shein的定位和模式，稱這個超快時尚品牌不符老佛爺百貨提供的商品服務及價值。

與此同時，政界主張禁止Shein的呼聲也愈來愈強烈。右派共和黨（LR）領袖瓦奎茲（LaurentWauquiez）在社群媒體X發文說：「必須禁止Shein，刻不容緩。」他也主張強制推動「法國製造」。

復興黨（Renaissance）國民議會議員葛瑞格華（Olivia Grégoire）也譴責這家「無法無天的大公司」，並質疑政府「還不永久禁止Shein進入我國，是在等什麼？」

此外，Shein的爭議也再次激起關於小包裹課稅立法的辯論，目的是打擊外國平台的不公平競爭，國會可望在數週內討論。