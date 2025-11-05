北約面對俄羅斯威脅 測試東翼戰備能力

快訊

中央社／ 法新社羅馬尼亞阿爾巴尤利亞4日電

北大西洋公約組織（NATO）成員的法國與羅馬尼亞，最近在羅馬尼亞中部河川舉行大規模演習，展現面對俄羅斯威脅時，北約在東翼戰線快速提升戰備的能力。

法新社報導，這場籌畫多月的演習，被視為北約成員間的「整合演習」，時值美國上周宣布將從當地撤出部分兵力。

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，羅馬尼亞因與烏克蘭接壤長達650公里，戰略地位日益重要。法國隨後在當地部署近1500名士兵，這次演習更將兵力增加1倍，狀況如果危急，更可擴充至5000人。

這場聯合軍演名為「達契亞之秋」（Dacian Fall），自10月20日舉行至11月13日，由法國領導的法國、比利時、盧森堡與西班牙部隊，將與羅馬尼亞士兵共同演練砲兵實彈射擊與坦克作戰。

參與這次演習的法國第7裝甲旅旅長杜陳（MaximeDo Tran）表示，「我們必須展現融入北約師團的能力。」

杜陳補充說，這次在羅馬尼亞全境舉行的演習符合「北約實際防禦計劃」，旨在彰顯北約「戰略團結」。

關於美國宣布將從北約東翼撤出部分兵力，羅馬尼亞將軍陶瑪（Dorin Toma）表示，從軍事角度而言「這不會改變任何事情」，因為美國2022年已表明，隨時都可於短期內在羅馬尼亞部署大量資源。

羅馬尼亞國防部上週表示，將有900至1000名美軍留在駐地，低於目前部署的1700人。

紐約公共長椅消失中 車站新大廳出現和北車相同場景

美國紐約數十年來一直減少公共長椅數量或將其改造成難以躺臥，主要目的是防止遊民在長椅上睡覺，但引發民眾抱怨公共空間無處休息，如紐約賓州車站新大廳幾乎沒有座位，只能席地而坐，出現和台北車站大廳同樣場景。 公共長椅是都市生活不可或缺的一部分，但在地狹人稠的紐約市，長椅成為珍貴的公共資源和爭議來源。

日本熊害喪命數創新高 擁槍獵人為何拒接「殺熊任務」

日本今年熊害頻傳，已有逾百人遇襲、至少12人喪命，創下紀錄，「熊出沒」目擊事件全國1.6萬起，「緊急獵槍」制度上路，地方可授權獵人迅速射殺入侵市區的熊，但第一線的獵人出現前所未有的反彈，北海道積丹町獵人甚至罷工月餘。他們質疑政府與民眾將「殺熊」視為獵友會理所當然的任務，卻忽視獵人不是以殺生為志業。

川普稱將恢復核試 俄羅斯要求美國進一步說明

俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）今天深夜引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說法，稱俄羅斯仍在等...

朝鮮日報社論：南韓對日本首相高市「期待與戒心並存」

日本《產經新聞》5日引述南韓《朝鮮日報》一篇社論指出，高市早苗在就任日本首相後的首次亮相中，雖以微笑面對媒體，「那笑容或...

資優生靠爸媽經濟能力？美國教育制度掀族群、階級爭論

在紐約、華盛頓與維吉尼亞的校園裡，家長與教師正為一個問題爭吵：「資優」是否該被特別標記？長年以來，美國資優教育制度讓白人與亞裔子女獲益，而非裔與拉丁裔被排除在外。隨著各州考慮取消或改革資優班，這場圍繞教育公平與階級焦慮的辯論愈演愈烈，也折射出台灣家長同樣面臨的「菁英焦慮」。

