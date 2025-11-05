朝鮮日報社論：南韓對日本首相高市「期待與戒心並存」

日本《產經新聞》5日引述南韓《朝鮮日報》一篇社論指出，高市早苗在就任日本首相後的首次亮相中，雖以微笑面對媒體，「那笑容或許只是場面話」，但她明確表達「重視南韓、對中國抱持疑慮」，因此南韓輿論對她的外交路線仍存有一定期待。

該社論指出，南韓社會對高市早苗這位新任鄰國領袖的了解仍然有限，「若一開始就戴上有色眼鏡看待她，極為危險」，呼籲應以冷靜、理性的態度觀察她未來的政策方向與發言，而非先入為主地批評。

不過，《朝鮮日報》也明言，在歷史與象徵議題上仍存在強烈戒心。文章特別提及，高市若參拜靖國神社，「恐怕可能在瞬間摧毀韓日關係」，顯示南韓輿論對日本領袖在歷史認知問題上的動向依然敏感。

整體而言，這篇評論反映南韓社會對高市政府的態度——既觀望又防備。儘管兩國在經貿與安全上有深化合作的共同利益，但靖國、歷史教科書等問題仍可能隨時成為雙邊關係的引爆點。