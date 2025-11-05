蘇丹內戰平民死亡數10月創新高 全球最嚴重人道危機

法新社根據非政府組織ACLED的數據分析，自2023年4月蘇丹軍方與準軍事部隊爆發內戰以來，今年10月已是鎖定平民暴力事件喪生人數最多的一個月。

「武裝衝突地點與事件數據」（Armed ConflictLocation & Event Data，ACLED）專門追蹤全球衝突受害者，上月記錄死亡人數1545人達單月新高。

上月總傷亡人數則達3000人，略低於2024年10月創下的3240人最高紀錄；當時準軍事部隊在中部阿爾賈濟拉州（Al-Jazira）加強火力攻擊，在針對平民的暴力事件中，當月有966人喪生。

ACLED透過蒐集可靠來源來統計傷亡人數，包括媒體、各類機構及當地合作夥伴。

自2023年4月中以來，此一非政府組織已記錄蘇丹有近4萬9800人死亡，其中約1萬5300人是死於鎖定平民的攻擊，但由於許多受害者尚未被統計，實際死亡人數預料更多。

聯合國指出，蘇丹戰爭已迫使數百萬人流離失所，並引發當前全球最嚴重的人道危機。

這場戰爭在2023年4月15日爆發，目前軍方掌控東部與北部地區，準軍事的快速支援部隊（RSF）則控制整個達佛（Darfur）地區，導致國家支離破碎。