愛沙尼亞外長訪陸 強調中國對俄立場影響雙邊關係

愛沙尼亞外交部長薩克納近日出訪中國，4日與中國外交部長王毅會晤，討論雙邊及多邊關係，以及俄羅斯對烏克蘭的侵略行動。這是10年來愛沙尼亞外長首次訪中，正值愛沙尼亞駐北京新大使館大樓啟用。

根據愛沙尼亞外交部新聞稿，薩克納（MargusTsahkna）指出，愛沙尼亞與在部分議題上立場不同的國家仍會保持接觸，並清楚表達自身立場。他說：「若我們不為自己的利益發聲，就會有人替我們發聲。愛沙尼亞希望與中國維持開放且務實的溝通。」

他並表示，與王毅的會談「十分坦誠」，並在會中闡述了愛沙尼亞對俄羅斯侵略及支持烏克蘭的重要立場。

薩克納強調，對愛沙尼亞及歐洲而言，俄羅斯對烏克蘭的侵略是攸關生存的問題，因此所有外交關係都需以這場戰爭的影響為考量。他譴責一切直接或間接支持俄羅斯侵略烏克蘭的行為，並呼籲合作防止俄方規避制裁。

他指出，歐盟制裁措施是維護國際法更廣泛努力的一環，而中國身為聯合國安全理事會常任理事國，在維護國際法及各國主權與領土完整方面肩負關鍵責任。

薩克納也表示，愛沙尼亞正積極與國際夥伴合作，協助被強制送往俄羅斯的烏克蘭兒童返國，並提議與中國合作，支持相關的人道行動。

談及歐中關係時，薩克納重申愛沙尼亞的立場與歐盟一致，「我們致力於在歐中關係中保持建設性、有原則且以價值為核心的對話，包括在人權議題上。」他並補充，愛沙尼亞將於2026年至2028年間擔任聯合國人權理事會成員，視維護與促進普世人權為核心任務，「人權原則具有普世性與不可分割性」。

在外長會晤前，薩克納於中國全球化智庫（CCG）發表演說。他感謝中國從未承認蘇聯對愛沙尼亞的占領，並持續支持愛沙尼亞主權。

薩克納表示，愛沙尼亞與中國都重視「聯合國憲章」（UN Charter）所確立的國家主權與領土完整原則。他強調，若國際法與協議不被遵守，那任何國家、不論大小，都將無法感到安全，「所有國家都應尊重禁止使用武力與和平解決爭端的原則」。

愛沙尼亞外交部指出，薩克納5日將分別會見烏克蘭駐中國大使涅奇泰洛（Olexander Nechytaylo）及美國駐中國大使龐德偉（David Perdue），並聽取有關中國人權狀況的簡報。