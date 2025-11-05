英國大學疑配合中方施壓打擊學術自由 警方研議調查

英國雪菲爾哈倫大學疑似配合中國國家安全部門施壓，打擊學術自由。英國反恐警務網（CTP）今天告訴中央社，CTP正在研究評估，是否有必要針對校方遭指控涉嫌違反國安法，正式立案調查。

英國反恐警務網（Counter Terrorism Policing, CTP）一名發言人回應中央社詢問表示，CTP於3日接獲英格蘭南約克郡警局（South Yorkshire Police）轉介案件，內容涉及可能違反國家安全法（National Security Act）的情況。目前CTP仍在評估指控事由細節，以確認是否有任何潛在違法行為，以及警方是否有必要採取進一步行動、或者正式立案調查。

CTP是集結英國不同區域警力的反恐網絡，負責國安案件偵查，總部位於倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）。

英國廣播公司（BBC）、衛報（The Guardian）近日援引雪菲爾哈倫大學（Sheffield Hallam University）內部文件報導，校方在中國的員工聲稱，曾遭遇自稱代表中國國安部門的人士恫嚇，目的為封殺該校學者關於新疆人權情勢的研究。北京一向否認新疆有嚴重的人權侵害問題。

遭中方針對的雪菲爾哈倫大學教授墨菲（LauraMurphy）告訴BBC，根據文件，校方曾直接與「外國（中國）情報單位」交涉，並為了中國留學生市場及潛在營收犧牲她的學術自由。

文件顯示，校方後來決定取消發表墨菲關於中國強迫勞動問題的研究成果，並向中國的國安部門轉達這個決定。校方與中方的關係隨即改善，人員也不再遭遇威脅。

不過，今年初，校方曾告知墨菲，她無法繼續從事關於中國供應鏈和強迫勞動的研究。墨菲隨後控告校方侵害學術自由。

校方後來在10月改變決定，向墨菲致歉，並稱當初所謂無法讓墨菲繼續從事相關研究，主要是考量一系列複雜因素，且與保險業者臨時中止服務校方社會科學領域教職員有關。保險業者的決定則是受校方與某中國企業的官司影響：墨菲曾在研究報告點名該企業，企業隨後控告雪菲爾哈倫大學誹謗，目前仍未結案。

報導提到，中方對雪菲爾哈倫大學的騷擾和恫嚇持續超過2年。一封日期為2024年7月的內部郵件顯示，校方人員認為，發表墨菲的研究，同時試圖保有在中國的業務，如今已是「無法兼得」的兩件事。

墨菲的經歷及英國學術教育機構遭遇外力施壓並選擇妥協，近日引發英國輿論關注。校方疑似曾直接與中方情報安全單位交涉，這一點尤其引人側目，儘管中方相關人士的真實身分迄今仍未能確認。

墨菲告訴英國「泰晤士報」（The Times），她曾努力一年、試圖說服校方透過政府管道解決問題，而不是與所謂的中國情報單位接觸。

校方則稱，校方不僅2023年曾在一場「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）會議提及外國官方對英國大學的干預，也曾向英國政府通報，並已與教育部等部會機關就相關問題互動一段時間。

校方強調，從未「主動」與中國的情報安全單位「直接」接觸。BBC報導，據了解，時任外交大臣拉米（David Lammy）曾就雪菲爾哈倫大學事件向中方提出「警告」，表達英方不會容忍學術自由遭打壓。中國教育部高階官員也曾接獲英方關切。

不過，儘管雪菲爾哈倫大學強調，是校方主動向英國政府通報求援，「泰晤士報」今天援引相關往來電郵報導，實際上是英國教育部去年10月在知悉外界關切後，主動聯繫校方。

具鮮明「對中鷹派」色彩的IPAC，其共同創辦人裴倫德（Luke de Pulford）2日與世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）英國分部主任赫穆特（Rahima Mahmut），一同向南約克郡警局檢舉雪菲爾哈倫大學。

警局一名發言人表示，已將案件轉介CTP；校方遭指控違反國安法第3條。

英國國安法第3條內容涉及「協助外國情報機關」、以及協助該機關執行與英國有關的活動。

曾在2003至2024年擔任牛津大學名譽校長的香港末代總督彭定康（Chris Patten），3日在英國國會一場與國家安全和英中關係有關的聽證會表示，英國歷任政府對高等教育的投資不足，這已是多年問題，各大學院校因此過度依賴外國留學生帶來的收入，以及與中國有關的資金或捐贈。這些資金或捐贈可以不附帶條件，但也能讓大學院校處於被「霸凌」的局面。