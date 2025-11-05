TikTok演算法被控助長脆弱群體尋短 法國檢方調查

法國巴黎檢方今天宣布針對中資短影音平台TikTok的演算法功能展開調查，這個熱門應用程式被指責將脆弱的年輕人推向自殺。

綜合費加洛報（Le Figaro）和世界報（Le Monde）報導，這項初步調查是在社會黨（PS）國民議會議員戴拉波特（Arthur Delaporte）提出報告後展開，他先前主持國會調查委員會，調查TikTok造成的心理影響，質疑TikTok演算法可能導致最脆弱的群體走向自殺。

國會調查委員會深入檢視TikTok後，發現其中「充斥大量有害內容」，包括「宣傳自殺、自殘」及「展示各種形式暴力」的影片，在強大的推薦程式推波助瀾下，將年輕人困在有害的封閉環境裡。

國會調查委員會今年9月建議禁止15歲以下未成年人使用社群網絡，並針對15歲至18歲青少年實施「數位宵禁」，以防年輕人陷入「演算法陷阱」。

巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）在新聞稿中表示，調查交由巴黎警察局打擊網路犯罪部門負責，重點包括平台是否遵守通報義務，在懷疑有人透過其平台涉嫌違法時向主管機關通報，以及調查演算法運作是否與平台告知用戶的說法一致，還有內容編輯是否涉及宣傳自殺。

調查涉及多項違法行為，例如宣傳被用於自殺的產品、物品或方式，犯下這項罪行的人可被判處3年有期徒刑和4萬5000歐元（約新台幣160萬元）罰款。

TikTok在寫給法新社的聲明中否認這類指控，聲稱提供「超過50種專為確保青少年安全福祉而設計的功能和預設設定」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980