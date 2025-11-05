北韓前名義元首 金永南97歲逝世

北韓國營朝中社報導，北韓最高人民會議常任委員會前委員長金永南三日病逝，享壽九十七歲。

金永南終身效忠北韓領導人金正恩家族，擔任北韓名義上的國家元首長達廿年。金正恩四日前往靈前表達哀悼。

美聯社報導，金永南從一九九八年起擔任北韓最高人民會議常任委員會委員長，至二○一九年四月才退休卸任，這個職位是北韓名義上的元首，但真正權力一直由一九四八年建國以來統治北韓的金氏家族掌握。

金永南經常在重要場合以低沉洪亮嗓音發表充滿宣傳色彩的演說，並多次代表金正恩與其已故父親金正日，在官方媒體露面接待來訪的外國政要。

二○一八年二月，金永南曾與金正恩的胞妹金與正一同前往南韓，出席平昌冬季奧運開幕式。這次行程讓金永南成為赴南韓訪問的最高層級北韓官員。在平昌冬奧開幕式上，金永南與金與正被安排坐在時任美國副總統潘斯不遠處，但雙方並未有明顯互動。

金正恩與美國總統川普於二○一八年和二○一九年間三度舉行高峰會，不過金永南並未出席這些活動。

南韓政府四日由統一部長鄭東泳發表聲明，對金永南去世表示哀悼。鄭東泳說，平昌冬奧期間金永南曾率團訪韓，會晤時任南韓總統文在寅，為促進雙方對話貢獻力量。