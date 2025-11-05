聽新聞
南韓國家情報院：明年3月可能川金會

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導

南韓官員四日表示，南韓國家情報院掌握的跡象顯示，北韓在亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會登場前後，持續準備與美國總統川普舉行峰會。最後雖未成行，但川普與北韓領導人金正恩可能於明年三月會面。白宮尚未對此回應。

韓聯社報導，國家情報院在一次閉門會議中遞交這份評估報告。南韓國會議員李成權說，「國家情報院認為，金正恩願與美國對話，一旦條件成熟，將與美國接觸」。報告說，川金會可能在明年三月韓美例行軍演結束後舉行。

國家情報院表示，北韓近期對「擁核國」的立場也出現微妙變化，金正恩九月才在最高人民會議上說，只要美方放棄無核化目標，朝美領導人就能舉行會談。但自此之後，北韓避免直接提到核武相關內容，調整措辭強度。

川普上周訪問南韓時曾說願與金正恩會談，金正恩卻未公開回應。川普後來表示，預計在「不久的將來」與金正恩會面，「在某個時候，我們將與北韓對話」。

川普首任曾三度與金正恩會面，最後一次在二○一九年，隨後雙方因制裁北韓產生分歧，導致無核化談判破裂。

