曾主導反恐戰爭！美最有權副總統 錢尼84歲病逝

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國前副總統錢尼三日晚間逝世，圖為他二○○八年任內在北卡州夏洛特演說。（美聯社）
美國前副總統錢尼的家人發表聲明，八十四歲的錢尼三日晚間因肺炎和心血管疾病併發症去世。美聯社等媒體報導，錢尼是現代美國史上最有權的副總統，曾主導策畫反恐戰爭，基於錯誤假設讓美國捲入伊拉克戰爭，評價兩極。

錢尼在二○○一至二○○九年間擔任共和黨籍時任總統布希的副總統，幾十年間一直是華府重要且極具爭議性人物。美國副總統對外交和國防少有如此重大影響力，錢尼是極罕見特例，當時他與其幕僚在布希執政團隊均占主導地位。

布希發表聲明說，錢尼逝世是國家的損失，至今仍感謝他八年擔任副手。

美聯社說，錢尼是布希政府實質「營運長」，但受制於法庭和政治現實轉變，在布希第二任後期影響力式微。錢尼也曾任老布希政府的國防部長，在波斯灣戰爭期間領導美軍，此前曾任懷俄明州聯邦眾議員十年，也當過另一位共和黨籍總統福特的白宮幕僚長。

路透報導，錢尼曾強力鼓吹美國二○○三年入侵伊拉克，是布希政府中最高調警告伊拉克疑似存放大規模毀滅性武器的官員之一，惟後來未發現這類武器。入侵伊拉克前，錢尼曾暗示伊拉克、凱達恐怖組織和二○○一年九一一恐怖攻擊之間可能有關；一個九一一事件委員會後來否定這項說法。

錢尼也曾預測，美軍將很快撤離伊拉克，結果卻持續約十年。錢尼之後幾年堅稱，鑒於當時情報和伊拉克前總統海珊垮台，入侵該國是正確決定。

錢尼晚年仍是強硬保守派，但因抨擊總統川普逐漸在黨內孤立。錢尼和女兒、前聯邦眾議員麗茲．錢尼都嚴厲批評川普二○二○年敗選後仍試圖掌權，錢尼還曾在支持女兒的廣告說，川普是美國建國以來最大威脅，試圖以謊言和暴力竊取該年大選。

錢尼在去年總統選舉投給同樣當過副總統的賀錦麗，麗茲．錢尼也呼籲投賀錦麗。川普當時曾批評錢尼一家是無關緊要的ＲＩＮＯ（名義上共和黨人）。

美國 伊拉克 反恐

