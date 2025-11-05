川普2.0首次重大選舉 紐約市長結果今揭曉

美國總統川普四日面臨回鍋白宮以來首場重要選舉考驗，全美超過一半的州當天舉行州或地方首長選舉，尤其是維吉尼亞州州長、新澤西州州長、紐約市長、加州重畫國會選區公投結果，將影響未來政治布局及版圖。

選民在當地時間四日投票，結果最快台灣時間五日早上揭曉。民主黨可望在維吉尼亞州、新澤西州州長與紐約市長選舉中告捷，底特律、匹茲堡、亞特蘭大、明尼亞波利斯及辛辛那提等大城都舉行市長選舉。

紐約市長選舉特別引發矚目，焦點人物是異軍突起一路領先的紐約州州眾議員曼達尼。卅四歲的曼達尼以誠懇務實的競選風格吸引選民，並在物價高漲之際訴求減輕選民生活負擔。他主張凍結租金、提供免費市區公車、推動公辦托兒服務、設立市府經營的平價雜貨店，並於二○三○年前將最低工資調升至每小時卅美元，還要對富人課稅支應相關經費。

這些主張讓共和黨藉機宣傳民主黨「正走向社會主義」。川普多次抨擊曼達尼是共產主義者，三日宣布支持曼達尼主要對手、前紐約州長古莫，原為民主黨員的古莫在黨內初選敗給曼達尼後，以無黨籍身分參選紐約市長。

川普呼籲紐約選民四日不要投給共和黨市長候選人史里華，表示那等於「投給曼達尼」，「不論你喜不喜歡古莫，你其實沒有別的選擇」。紐約市是民主黨大本營，史里華民調一直在低檔，當選無望。

川普先前在ＣＢＳ訪談中威脅，一旦曼達尼當選市長將扣留給紐約市的聯邦撥款。川普說，與其讓「共產主義者」曼達尼掌權，他寧可支持古莫。

曼達尼立即在社群媒體反擊，嘲諷地恭喜古莫獲得川普「青睞」，並寫道，「我知道你為此付出了多少努力」。

過去幾周來，古莫多次否認有意接受川普支持，在擔任紐約州長期間他曾直言批評川普。古莫二○二一年因被多名女性指控性騷擾而辭去州長職務，不過他始終否認指控，表示已「學會更謹慎」。

美聯社指出，曼達尼效應將影響民主黨的路線發展。這些地方選舉結果與得票變化，也代表川普上任九個月後民眾對川普執政的檢視。

其他值得關注的包括加州第五十號提案公投，提案是由民主黨籍州長紐森發起，目的是透過重新畫分選區，希望將五個由共和黨把持的國會眾議院席位改由民主黨控制。這項公投，是回應德州等地響應川普號召重畫選區，可能讓共和黨增加眾院席次。