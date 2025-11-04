快訊

王子二度發聲明！道歉范姜彥豐 背債無力承擔1600萬盼能分期付款

若台海爆發衝突如何解？美防長赫塞斯吐1句話暗示：可能派駐韓美軍

促自由貿易及打擊跨國犯罪 泰國稱已重回國際舞台

中央社／ 曼谷4日專電

泰國外交部今天總結出席APEC和東協峰會的成果。發言人表示，泰國在兩場峰會中，推動綠色與數位轉型、倡議永續發展，強調打擊跨國犯罪並舉行多場雙邊會議，深化與各經濟體的合作；相關倡議獲國際肯定，顯示「泰國已重回國際舞台中央」。

泰國外交部發言人尼孔德（Nikorndej Balankura）在記者會上表示，泰國在亞太經濟合作會議（APEC）峰會上表示，希望透過多邊主義與以規則為基礎的自由貿易，實現永續與包容性成長。

他指出，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）在APEC企業高峰會上，分享了他在國內實施的政策，強調透過減輕家庭負擔、刺激內需、協助中小企業融資與發展未來產業，推動包容性與永續轉型。

尼孔德說，在2次峰會期間，泰國與多國領導人、部長和代表，及國際組織和私人企業等，舉行了數場雙邊會晤。

其中包括阿努廷與柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）會面，這是2國領導人自7月以來首次對談，重申落實4項條件，撤出重型武器、推動掃雷行動、打擊跨國犯罪及加強邊境管理。

另外，阿努廷和美國總統川普（Donald Trump）會晤時，雙方簽署關於多元化關鍵礦產供應鏈與投資合作的備忘錄，並發布貿易互惠框架聯合聲明。泰方盼美方考慮給予泰國產品更優惠的關稅，川普已正面回應此一建議。

阿努廷也在峰會期間與中國國家主席習近平會晤時，雙方承諾深化全面合作，並對簽署聚焦數位與綠色經濟的「東協－中國自由貿易協定3.0」表示歡迎。泰方感謝中方在泰柬邊境問題上發揮建設性作用。

而在與韓國總統李在明會談中，雙方同意加速完成「泰韓全面經濟夥伴協定」（CEPA），並加強打擊線上詐騙及擴大泰國勞工配額。

泰國外交部強調，泰國在這2場會議中，積極推動符合國家利益的議題，同時展現對全球議題的前瞻視野，相關倡議獲得國際社會的肯定，顯示「泰國已重回國際舞台中央」。

泰國 峰會 外交部

延伸閱讀

不送最高階華為？習近平贈李在明舊型號小米手機 韓媒分析兩大原因

這款酒意外火了…韓宴飲馬格利酒 習近平痛苦表情包瘋傳

韓國2026年AI預算增至3倍 力拚躋身全球前三強

ETF人氣旺 漲多跌少 10月漲幅前三強都漲逾兩成

相關新聞

新加坡修法三讀通過！加重詐騙刑罰可施鞭刑 最重祭出鞭24下重懲

新加坡媒體今天報導，為打擊詐騙犯罪，新加坡國會三讀通過「刑事法（雜項修正）法案」，詐騙相關罪犯將面對鞭刑在內的刑罰。其中...

南韓國家情報院稱 川金會可能明年3月登場

南韓官員4日表示，南韓國家情報院掌握的跡象顯示，北韓在亞太經合會（APEC）峰會登場前後，持續準備與美國總統川普舉行峰會...

終於雙向奔赴？傳金正恩想與川普「川金四會」 時間落在明年3月

首爾新聞通訊社NEWSIS報導，北韓領導人金正恩傳出想在明年3月與美國舉行領袖峰會。

若台海爆發衝突如何解？美防長赫塞斯吐1句話暗示：可能派駐韓美軍

南韓媒體MoneyToday、韓聯社及釜山日報4日報導，美國國防部長赫塞斯同日在南韓首爾暗示，若台灣海峽爆發危機，有可能...

俄干預波蘭大選手法曝光！重點不在贏？

近來境外勢力干預選舉已成全球熱議焦點，在台灣社會極化的情境下，此議題仍呈現信者恆信的現象，難以達成共識。但對其他民主國家而言，專制政權干預本國政治已是不爭事實——關鍵在於如何有效抵禦。波蘭總統大選剛於6月結束，開票結果由保守派的納夫羅茨基（Karol Nawrocki）勝出。雖然俄羅斯力挺的候選人並未當選，但本次波蘭大選正是檢視這類挑戰的範例，可了解敵方的干預手法及應對策略。

緬甸掃蕩KK園區…黑市掀「搶人大戰」 陸籍詐騙犯：爆炸聲是「做樣子」

數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。