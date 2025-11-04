南韓國家情報院稱 川金會可能明年3月登場

近來境外勢力干預選舉已成全球熱議焦點，在台灣社會極化的情境下，此議題仍呈現信者恆信的現象，難以達成共識。但對其他民主國家而言，專制政權干預本國政治已是不爭事實——關鍵在於如何有效抵禦。波蘭總統大選剛於6月結束，開票結果由保守派的納夫羅茨基（Karol Nawrocki）勝出。雖然俄羅斯力挺的候選人並未當選，但本次波蘭大選正是檢視這類挑戰的範例，可了解敵方的干預手法及應對策略。

2025-11-04 17:36