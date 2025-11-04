快訊

南韓國家情報院稱 川金會可能明年3月登場

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
美國總統川普（右）和北韓領導人金正恩（左）於2018年6月在新加坡舉行「川金會」。（美聯社）
南韓官員4日表示，南韓國家情報院掌握的跡象顯示，北韓在亞太經合會（APEC）峰會登場前後，持續準備與美國總統川普舉行峰會。最後雖未成行，但川普與北韓領導人金正恩可能於明年3月會面。

韓聯社說，國家情報院在一次閉門會議中遞交這份評估報告。南韓國會議員李成權說，「國家情報院認為，金正恩願與美國對話，一旦條件成熟，將與美國接觸」。報告說，川金會可能在明年3月韓美軍演結束後推進。

金正恩曾說，若華府放棄北韓無核化要求，願與美國對話。川普上周訪問南韓時曾說願與金正恩會談，金正恩卻未公開回應。川普後來表示，預計在「不久的將來」與金正恩會面，「在某個時候，我們將與北韓對話」。

白宮尚未對此回應。

