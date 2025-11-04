美准韓自造核潛艦 首爾估2030年代中後期有望下水

快訊

中央社／ 首爾4日綜合外電報導

韓國國防部資源管理室室長元鍾大今天在國務會議報告，韓國首艘核動力潛艦預計於2030年代中後期下水。華府近日已批准韓方建造核潛艦。

法新社報導，在韓國宣布韓美達成一項包含投資與造船的廣泛協議後，美國總統川普（Donald Trump）上週表示，他已批准盟邦韓國建造核動力潛艦。

當時人在韓國的川普於社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，韓國將在「費城造船廠」建造自己的核動力潛艦，「就在我們親愛的美國本土」。

對於川普表示韓國核潛艦將在美國國土建造的發言，首爾方面尚無相關評論。

不過元鍾大（Won Chong-dae）今天指出：「以我們自己的技術建造核動力潛艦是可行的。」

元鍾大在韓國總統李在明主持的國務會議上說道：「如果我們透過與美國協商取得潛艦燃料，並於2020年代後期進入建造階段，我們預計首艦將於2030年代中後期下水。」

他還提到：「對於傳統潛艦，韓國已具備世界一流的設計與造船能力。」

李在明幕僚先前曾表示，首爾已向華府「申請原料使用授權」並獲得批准。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天指出，韓國擁有「極佳的造船產業，我們期待與其展開更多合作」。

