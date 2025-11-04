捷克富豪巴比斯籌組新政府 將與疑歐派政黨聯合執政

快訊

中央社／ 布拉格3日綜合外電報導

自稱「川普主義者」的捷克億萬富翁巴比斯今天與兩個持歐盟懷疑論的政黨簽署聯合執政協議，承諾推動「不一樣的歐洲」。目前3黨尚未敲定內閣人選，巴比斯說月底才會討論。

法新社報導，前捷克總理巴比斯（Andrej Babis）所屬的不滿公民行動黨（ANO）在10月大選勝出後，總統帕維爾（Petr Pavel）上週要求現年71歲的巴比斯組建新政府。

ANO與極右派「自由及直接民主黨」（SPD）、右翼政黨「汽車黨」（Motorists）結盟，合計在200席的國會中掌握108席。

3黨今天公布施政聲明，他們表示：「捷克是歐盟的主權成員國，也是北大西洋公約組織（NATO）內的堅實盟友。」捷克擁有1090萬人口，同時身為歐盟與北約成員國。

但他們也補充說，歐盟「無權對成員國施加會干涉其內部主權的決策」。

「我們想要一個不一樣的歐洲－一個有自信的主權國家聯盟，在合理之處合作，同時在自身專屬議題上保有自由。」

由國會議員岡村富夫（Tomio Okamura）領導的SPD加入聯盟，引起外界關注，因該黨曾要求針對捷克是否要留在歐盟舉行公投。

不過，岡村富夫及曾於2017至2021年領導捷克的巴比斯今天皆未理會相關質疑。

與右翼總理費亞拉（Petr Fiala）領導、即將卸任的中間偏右政府不同，巴比斯內閣不太可能大規模援助自2022年以來持續抵抗俄羅斯入侵的烏克蘭。

施政聲明表示：「我們將支持讓烏克蘭戰爭邁向結束的外交措施。」

3黨也承諾，不會「採納歐元或推動任何採納歐元的步驟」。捷克2004年加入歐盟時承諾採用歐元，但並未設定具體時程。

ANO在10月3至4日的選舉以34.5%的得票率拿下80席，SPD拿下15席，汽車黨則獲得13席。新一屆國會今天舉行首次會議。

