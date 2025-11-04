終於雙向奔赴？傳金正恩想與川普「川金四會」 時間落在明年3月
首爾新聞通訊社NEWSIS報導，北韓領導人金正恩傳出想在明年3月與美國舉行領袖峰會。
全球矚目的APEC和川習會才在南韓落幕沒幾天，就傳出北韓領導人也想和美國總統川普再會一會，時間可能是明年3月。
上個月的亞洲行前，川普原本對金正恩喊話要見面，甚至表達延長亞洲行程的意願，不過川普後來又改口表示，此行未能商定會晤時間。
川普和金正恩於2018年6月在新加坡進行歷史性的「川金會」，隔年2月兩人又於越南河內見面，舉行第二次「川金會」，同年6月在板門店南部自由之家進行「川金三會」。
