若台海爆發衝突如何解？美防長赫斯塞吐1句話暗示：可能派駐韓美軍

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國國防部長赫塞斯訪問南韓，4日在首爾召開記者會。歐新社

南韓媒體MoneyToday、韓聯社及釜山日報4日報導，美國國防部長赫塞斯同日在南韓首爾暗示，若台灣海峽爆發危機，有可能派駐韓美軍。

美國和南韓在首爾舉行年度安全對話「美韓安全諮商會議」（韓美安保協議會議，SCM），美韓分別由赫塞斯與南韓防長安圭白領銜，會後2人召開共同記者會。

對一旦台海發生危機，是否會派駐韓美軍的提問，赫塞斯說，美方與同盟攜手捍衛朝鮮半島穩定的意志堅定，但也有必要提高戰略靈活性，以因應區域內其他的緊急情況。

赫塞斯還說，美韓將透過坦誠溝通有效應對，南韓將在遏制北韓傳統武器的挑釁上發揮主導作用。釜山日報4日報導說，這被解讀為南韓將在應對來自北韓的傳統威脅上發揮主導作用，而必要時駐韓美軍將在和南韓協商後，負責應對包含來自北韓及區域內的其他各種威脅。

路透4日也報導，赫塞斯在上述記者會中被問到，2.85萬名駐韓美軍是否可能用於朝鮮半島以外的任何衝突，包括與中國大陸的衝突時說，保護南韓免於遭擁核國北韓威脅是美韓同盟的目標，「但毫無疑問，我們將審慎仔細考慮因應區域突發狀況的靈活性」。

上述路透報導說，美國官員已發出計畫讓美軍更具靈活性的信號，好在朝鮮半島以外地區遂行作戰行動，以因應更廣泛的威脅，例如協防台灣和遏制中國增強的軍事影響力。然而南韓至今抗拒改變駐韓美軍角色的構想。

首爾新聞通訊社NEWSIS報導，北韓領導人金正恩傳出想在明年3月與美國舉行領袖峰會。

