快訊

已持股逾1成 寶佳集團正式宣告要併中工！經營權攻防戰浮上檯面

人消失了？黃明志捲謝侑芯命案追緝6小時未果 警方證實列入通緝名單

5檔新股抽籤紅包來了！報酬率逾5成有2檔 抽中這檔可賺18.65萬元

北韓疑發射火箭炮示威 美防長強調駐韓美軍靈活性

中央社／ 首爾4日專電

南韓軍方表示，北韓在1日及3日分別發射火箭炮，推測是針對韓中峰會及美國防長訪問板門店共同警備區的武力示威。美國防長赫格塞斯今天與韓方商定就核動力潛艦保持合作，並提及駐韓美軍在面對區域內緊急情況時應具有靈活性。

南韓合同參謀本部今天表示，北韓在1日下午3時左右及3日下午4時左右，朝西方海域北部海面各發射10多枚火箭炮；軍方推測，北韓發射的均為射程覆蓋南韓首都圈的240mm級長程火箭炮。

這兩次分別發生在南韓總統李在明與中國國家主席習近平會晤前30分鐘，以及美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）搭乘直升機飛抵位於共同警備區（JSA）南邊駐韓美軍基地的30分鐘前。外界推測，雖然發射火箭炮並不在聯合國安理會禁止範圍內，北韓仍有可能蓄意以此武力示威。

赫格塞斯3日下午與南韓國防部長安圭伯共同視察板門店的共同警備區後，兩人今天舉行年度安全諮商會議（SCM）。

赫格塞斯在會後的共同記者會上「再次確認（美國）總統川普已批准韓方建造核動力潛艦」，美軍將提供全力支持，他也提到，川普希望提升美國同盟的能力，「從這個角度來看，韓國堪稱模範」，顯示對韓美未來在軍事國防上合作的積極立場。

此外，赫格塞斯被問及若台灣海峽發生危機等狀況時，是否可能派遣駐韓美軍支援，他表示，美方與同盟攜手捍衛朝鮮半島穩定的意志堅定，但「也必須提高因應區域內其他緊急情況的靈活性」，韓美雙方將透過真誠的對話，達到有效應對，韓國也將在防禦北韓常規武器威脅扮演主導角色。

至於「韓方是否希望開發核武」，安圭伯表示，韓國作為「禁止核子擴散條約」（NPT）締約國，基本上不得擁有核武，重申「朝鮮半島無核化的承諾不變」。

國防部 美國國防 北韓

延伸閱讀

輝達押注南韓26萬顆晶片！韓AI官員揭黃仁勳說法 真正原因曝光

美重啟核試 芬蘭示警核武新時代 日、韓打造核動力潛艦

北韓名義元首金永南97歲逝世 金正恩靈前致哀

美防長8年來首訪南北韓交界板門店 強化韓美防衛合作

相關新聞

終於雙向奔赴？傳金正恩想與川普「川金四會」 時間落在明年3月

首爾新聞通訊社NEWSIS報導，北韓領導人金正恩傳出想在明年3月與美國舉行領袖峰會。

若台海爆發衝突如何解？美防長赫斯塞吐1句話暗示：可能派駐韓美軍

南韓媒體MoneyToday、韓聯社及釜山日報4日報導，美國國防部長赫塞斯同日在南韓首爾暗示，若台灣海峽爆發危機，有可能...

緬甸掃蕩KK園區…黑市掀「搶人大戰」 陸籍詐騙犯：爆炸聲是「做樣子」

數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛...

俄干預波蘭大選手法曝光！重點不在贏？

近來境外勢力干預選舉已成全球熱議焦點，在台灣社會極化的情境下，此議題仍呈現信者恆信的現象，難以達成共識。但對其他民主國家而言，專制政權干預本國政治已是不爭事實——關鍵在於如何有效抵禦。波蘭總統大選剛於6月結束，開票結果由保守派的納夫羅茨基（Karol Nawrocki）勝出。雖然俄羅斯力挺的候選人並未當選，但本次波蘭大選正是檢視這類挑戰的範例，可了解敵方的干預手法及應對策略。

不送最高階華為？習近平贈李在明舊型號小米手機 韓媒分析兩大原因

中國國家主席習近平本月1日與南韓總統李在明會談時，被問及贈送的小米手機通訊是否安全，習稱「看看有沒有後門」，互開玩笑。韓...

日本要出手了？高市早苗擬限外資買地「強化管理外國人」

日本政府今（4日）首度召開討論外國人政策的閣員會議，首相高市早苗表示，政府將加強管理非法滯留者，也將強化外國人買地的規定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。