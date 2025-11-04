北韓疑發射火箭炮示威 美防長強調駐韓美軍靈活性
南韓軍方表示，北韓在1日及3日分別發射火箭炮，推測是針對韓中峰會及美國防長訪問板門店共同警備區的武力示威。美國防長赫格塞斯今天與韓方商定就核動力潛艦保持合作，並提及駐韓美軍在面對區域內緊急情況時應具有靈活性。
南韓合同參謀本部今天表示，北韓在1日下午3時左右及3日下午4時左右，朝西方海域北部海面各發射10多枚火箭炮；軍方推測，北韓發射的均為射程覆蓋南韓首都圈的240mm級長程火箭炮。
這兩次分別發生在南韓總統李在明與中國國家主席習近平會晤前30分鐘，以及美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）搭乘直升機飛抵位於共同警備區（JSA）南邊駐韓美軍基地的30分鐘前。外界推測，雖然發射火箭炮並不在聯合國安理會禁止範圍內，北韓仍有可能蓄意以此武力示威。
赫格塞斯3日下午與南韓國防部長安圭伯共同視察板門店的共同警備區後，兩人今天舉行年度安全諮商會議（SCM）。
赫格塞斯在會後的共同記者會上「再次確認（美國）總統川普已批准韓方建造核動力潛艦」，美軍將提供全力支持，他也提到，川普希望提升美國同盟的能力，「從這個角度來看，韓國堪稱模範」，顯示對韓美未來在軍事國防上合作的積極立場。
此外，赫格塞斯被問及若台灣海峽發生危機等狀況時，是否可能派遣駐韓美軍支援，他表示，美方與同盟攜手捍衛朝鮮半島穩定的意志堅定，但「也必須提高因應區域內其他緊急情況的靈活性」，韓美雙方將透過真誠的對話，達到有效應對，韓國也將在防禦北韓常規武器威脅扮演主導角色。
至於「韓方是否希望開發核武」，安圭伯表示，韓國作為「禁止核子擴散條約」（NPT）締約國，基本上不得擁有核武，重申「朝鮮半島無核化的承諾不變」。
