德國總理：敘利亞內戰結束 難民應返國否則將遣返

德國總理梅爾茨今天表示，既然敘利亞戰爭已經結束，滯留德國的敘利亞難民應該回國，否則將面臨被遣返的命運。

法新社報導，梅爾茨（Friedrich Merz）最近就移民問題發表談話時立場強硬，他認為那些逃離母國長達13年殘酷戰爭的敘利亞人，「不再有任何理由」在德國尋求庇護。

梅爾茨訪問德國北部城市胡蘇姆（Husum）時指出：「對於那些拒絕返回自己國家的人，我們當然可以驅逐他們。」

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）上月30日訪問敘利亞首都大馬士革時說道，由於戰爭摧毀敘利亞大部分基礎設施，敘利亞人返國的可能性「非常有限」。

這番言論引發梅爾茨和瓦德福所屬的保守派基督教民主黨（CDU，簡稱基民黨）強烈反對，中間偏右的基民黨一直極力避免在敏感的移民議題上遭極右派政黨占據優勢。

梅爾茨談到，他已邀請敘利亞新任臨時總統夏拉（Ahmad al-Sharaa）訪問德國，討論「如何共同解決敘利亞難民滯留德國的問題」。夏拉領導的伊斯蘭武裝力量去年推翻了在敘利亞長期執政的前總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權。

梅爾茨還提到，敘利亞「需要所有力量，尤其是敘利亞人民的力量來重建家園」，他相信許多人會自願返國。

目前約有100萬敘利亞人住在德國，多數人是於2015年和2016年為逃離戰火而大批流亡。