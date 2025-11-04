不送最高階華為？習近平贈李在明舊型號小米手機 韓媒分析兩大原因

中國國家主席習近平本月1日與南韓總統李在明會談時，被問及贈送的小米手機通訊是否安全，習稱「看看有沒有後門」，互開玩笑。韓國媒體分析，習近平選擇送小米去年上市的舊機型，別有用意。

習近平贈送2支小米15Ultra手機給李在明夫婦，非中國最大通訊與科技企業華為的產品，韓媒分析，按國家元首間互贈高階禮品的慣例，本應挑選比小米更高階的華為手機，但他刻意避開。

由於華為是美國主要制裁對象，在韓國形象不佳，小米未受制裁，對韓國而言也更易接受。習近平可能考量到南韓在美中霸權與科技競爭之間的微妙處境，因此選擇了小米產品。

隨行的中方官員說明，這是小米去年推出的新款手機，螢幕由韓國LG生產。報導說，習近平贈送的非最新款小米17，而是小米15Ultra，因為這個型號的螢幕用的是LG面板，被認為有更深的象徵。

2023年4月12日習近平曾前往廣州市視察LG顯示器工廠，習近平在中國國內視察外資企業極為罕見，當時中韓關係正處低潮，這次視察被解讀為中方希望強化與韓國經濟合作的訊號，因而備受關注。

然而，一周後，當時將訪美的南韓總統尹錫悅表示「絕不容許以武力改變台海現狀」，導致兩國關係急轉直下。隨著雙方強硬應對，習近平視察LG顯示器工廠一事很快被輿論淡忘。

部分觀察認為，習近平此次贈送搭載LG零件的舊款手機，意在喚起當時的記憶，釋放出中方願與韓方重建關係、加強經濟合作的訊息。

然而據LG與三星相關人士透露，這款小米手機實際用的不是LG，而是三星的零組件，與中方說明不符。