緬甸掃蕩KK園區…黑市掀「搶人大戰」 陸籍詐騙犯：爆炸聲是「做樣子」

中央社／ 曼谷4日綜合外電報導
10月下旬，緬甸詐騙工廠「KK園區」（KK Park）遭到掃蕩，導致逾1500人逃到泰國境內—但仍有不少人選擇留下，繼續在黑市尋找新機會。 法新社

數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。

法新社報導，近年來，網路詐騙園區在東南亞各地如雨後春筍般湧現，透過精心設計的愛情詐騙與加密貨幣詐騙，吸乾毫無防備受害者的血汗錢，造成每年數以十億計美元的損失。

分析人士指出，許多詐騙園區的員工是被販運進來的，但也有人是為了高薪而主動加入。

一名中國籍的詐騙工廠自願工作者告訴法新社，10月23日那天，幾百名從KK園區逃出的人抵達他所在的詐騙園區—該園區距離KK園區僅約3公里，吸引他們的是每月高達1400美元的薪資。

這名男子出於安全考量要求匿名，並向法新社分享了他在通訊軟體上的即時定位，顯示他位於緬甸境內，靠近泰國邊境。

他說：「有些人會被黑心老闆帶走，有些人則會被好公司僱用。這一切都要看運氣。」

非營利組織「打擊跨國組織犯罪全球倡議」（Global Initiative Against Transnational OrganizedCrime）資深專家陶爾（Jason Tower）表示，許多KK園區的行騙者「實際上又被其他詐騙集團收編」。

他說：「有些人正在尋找新的地點繼續從事詐騙。他們可能把這視為一份工作。」

據一名專家估計，KK園區先前約有2萬名工人，其中絕大多數是中國公民。逃往泰國的人可能不到總數的10%。

但留下來的人也不一定是自願的。

那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。

這些人究竟是被「挖角」的自願者，還是被販運的受害者，仍不清楚。

這名行騙者說，自從掃蕩後，他「每晚都聽到爆炸聲」，但他認為那只是「做樣子」，並非緬甸當局真正的取締行動。

而隨著詐騙人力持續流動—不論是被迫或自願—人權倡議者表示，唯有從源頭下手、追究幕後中國主謀的責任，問題才可能解決。

