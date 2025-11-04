G20工作小組籲設國際委員會 因應不平等緊急狀態

快訊

中央社／ 約翰尼斯堡3日綜合外電報導

由南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）成立的G20工作小組呼籲設立一個國際委員會，專責應對全球不平等問題，並警告極端財富差距會破壞民主並導致經濟不穩定。

路透社報導，領導全球不平等問題獨立專家特別委員會的史提格里茲（Joseph Stiglitz）表示：「全世界都清楚我們正面臨氣候緊急狀態；現在也是時候正視我們同樣面臨不平等緊急狀態了。」

這份由南非擔任20國集團（G20）輪值主席期間委託撰寫的報告發現，自2000年以來，全球最富有的1%人口掌握了41%的新增財富。

相比之下，根據全球不平等實驗室（WorldInequality Lab）的數據，全球最貧窮的50%人僅增加1%的財富。

曾獲諾貝爾獎的經濟學家史提格里茲補充說：「這不只是社會不公並削弱社會凝聚力，對我們的經濟和政治同樣帶來威脅。」

這個工作小組於聲明中提出，新的不平等委員會應仿照「政府間氣候變遷問題小組」（IPCC）的模式建立，負責監測不平等的成因及其影響，並為各國政府和政策制定者提供相關見解。

報告也警告，全球有83%國家、涵蓋全世界90%人口，符合世界銀行對不平等的定義，而高不平等國家更容易經歷民主衰退。

報告作者們指出，類似COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄烏戰爭及貿易爭端等一連串全球衝擊形成「完美風暴」，導致貧窮與不平等情形加劇。他們指出，全球有1/4的人口經常三餐不繼，億萬富翁財富則創下歷史新高。

這是G20首次設立不平等問題專責小組，預計將於11月在約翰尼斯堡舉行的G20領袖峰會提交調查成果。

