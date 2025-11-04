高市早苗祝賀母校社團電文曝光！鼓手魂爆發 網讚「缺席理由超酷」

西日本新聞社網站3日報導，日本第一女首相高市早苗近日因一封祝賀母校神戶大學社團活動的電文，在社群掀起熱烈話題。神戶大學輕音樂部校友11月初慶祝創社60周年在神戶表演，高市以校友身分致信祝賀，並在信中表示因「外交行程繁忙」無法親臨現場。電文照片經表演鼓手分享在社群，直呼「第一次收首相祝賀」，網友更笑稱高市不能出席的原因，簡直是「史上最帥氣的缺席理由」。

這封祝電是為慶祝「神戶大學輕音樂部創部60周年紀念活動」而發，活動在11月1日、2日在神戶的Live音樂表演場地Chicken George舉行。

產經新聞日前報導，現年64歲的高市早苗，1984年從神戶大學畢業，大學主修經營數學，期間加入輕音樂部，在重金屬搖滾樂隊擔任鼓手。

高市在電文中祝賀神戶大學輕音樂學部創立60周年紀念活動與演唱會順利舉行，並提到因「外交行程繁忙」無法出席共同慶祝。

不過她在信中難掩對表演的熱情說：「我現在滿腦子都是想立刻拿起鼓棒、趕去Chicken George的衝動。」一句話勾起大家對她過去是重金屬鼓手時期的回憶，也讓整封信多了幾分搖滾氣息。

她還在信中提到，雖然心中仍懷念青春時代的樂團時光，但身為肩負國家重任的首相，必須不容片刻延誤，立即推動外交與國政，「以堅定的決心與持續的前進，開拓日本的未來」。

參加活動的現場樂團「高揚世界」（Koyosekai）的鼓手內藤皓介在社群分享祝電照片感嘆：「辦過那麼多場演出，還是第一次收到首相的祝電。而且來不了的理由也太酷了吧！」

內藤後續也在貼文下回覆，他大約20年前還在社團活動時，每年定期表演都會收到高市的祝電，並直言若有一天高市能帶著鼓棒參加校友活動那就太棒了。

貼文瞬間引爆留言區，網友紛紛表示：「太有魅力了」「這份體貼會成為後輩一生的寶藏」「她真的不愧是神戶大學的驕傲」「心都被震撼了」。

今までたくさんライブをしてきたけど、総理大臣から祝電が届いてたのは初めてだな…。

来れない理由もかっこよすぎる。 pic.twitter.com/ZpTP0MjuI6 — Kosuke Naito (@kosukenaito) 2025年11月2日