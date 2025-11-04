一年前洪災奪逾230命 瓦倫西亞自治區主席請辭

西班牙瓦倫西亞自治區主席馬松（Carlos Mazon）因去年處理洪災不力備受批評，經歷一年的壓力後在今天宣布辭職。

法新社報導，馬松宣布辭職的態度再度引發眾怒，也促使西班牙政壇再次就這場洪災互相指責。

馬松在電視談話中表示：「現實是我今天成了批評、喧囂、仇恨與緊張局勢的焦點，我無法再繼續下去。」

去年10月29日的洪災造成230多人死亡，沖走約13萬輛車，數以千計房屋受損，而馬松過去一年來始終拒絕下台。

按照西班牙分權制度，他領導的保守派自治區政府主要負責緊急應變，當時在部分地區早已開始淹水後才向居民手機發送警報，而且是在國家氣象局發布最高等級的豪雨警戒超過12小時後才發出。

馬松當時未調整行程，反而與一名記者共進午餐且吃了很久。外界批評自治區政府延遲發布警報造成傷亡。

馬松表示，他「本應有政治遠見」，在洪災當天取消原定行程並前往災區。他說「我知道我犯下錯誤。我承認，也會背負一輩子」，並請求「原諒」。

馬松也抨擊社會勞工黨（PSOE）領導的中央政府未能及早提供協助。

重災區一名22歲學生告訴法新社，馬松早該下台，並說馬松是「最後一刻迫不得已」才宣布請辭，「我認為他是在將責任推給別人」。一名62歲退休人士也認為馬松太晚辭職，「我這輩子沒看過有政治人物或任何人這麼無恥」。