快訊

等到iPhone嗶進站！明年6方式進北捷 「乘車碼」悠遊付也能用

她住台5年交不到朋友 外國人大嘆「台灣人友善」：但不會邀你聚會

日本熊出沒頻傳 本州唯一「無熊」縣成安心旅遊新據點

一年前洪災奪逾230命 瓦倫西亞自治區主席請辭

中央社／ 瓦倫西亞3日綜合外電報導
馬松（Carlos Mazon）。 法新社
馬松（Carlos Mazon）。 法新社

西班牙瓦倫西亞自治區主席馬松（Carlos Mazon）因去年處理洪災不力備受批評，經歷一年的壓力後在今天宣布辭職。

法新社報導，馬松宣布辭職的態度再度引發眾怒，也促使西班牙政壇再次就這場洪災互相指責。

馬松在電視談話中表示：「現實是我今天成了批評、喧囂、仇恨與緊張局勢的焦點，我無法再繼續下去。」

去年10月29日的洪災造成230多人死亡，沖走約13萬輛車，數以千計房屋受損，而馬松過去一年來始終拒絕下台。

按照西班牙分權制度，他領導的保守派自治區政府主要負責緊急應變，當時在部分地區早已開始淹水後才向居民手機發送警報，而且是在國家氣象局發布最高等級的豪雨警戒超過12小時後才發出。

馬松當時未調整行程，反而與一名記者共進午餐且吃了很久。外界批評自治區政府延遲發布警報造成傷亡。

馬松表示，他「本應有政治遠見」，在洪災當天取消原定行程並前往災區。他說「我知道我犯下錯誤。我承認，也會背負一輩子」，並請求「原諒」。

馬松也抨擊社會勞工黨（PSOE）領導的中央政府未能及早提供協助。

重災區一名22歲學生告訴法新社，馬松早該下台，並說馬松是「最後一刻迫不得已」才宣布請辭，「我認為他是在將責任推給別人」。一名62歲退休人士也認為馬松太晚辭職，「我這輩子沒看過有政治人物或任何人這麼無恥」。

外界預料他所屬保守派人民黨（Popular Party）人士將接任自治區主席。

西班牙巴倫西亞民眾遊行，要求當地自治區正、副主席馬松（左側巨型紙板）、卡馬雷羅（右側巨型紙板）為一年前的致命洪災引咎辭職。（路透）
西班牙巴倫西亞民眾遊行，要求當地自治區正、副主席馬松（左側巨型紙板）、卡馬雷羅（右側巨型紙板）為一年前的致命洪災引咎辭職。（路透）

延伸閱讀

「挖土機超人」壯烈成仁入祀忠烈祠 傅崐萁：堅毅精神發光發熱

西班牙「一天吃五餐」反而很健康？53歲離婚女去留學後懂了

馬太鞍溪洪災逾月5人仍失聯 花蓮縣府不放棄…招標重機具持續挖

徐榛蔚議會洪災專案報告挨批甩鍋 藍營護航「中央難道沒責任？」

相關新聞

高市早苗祝賀母校社團電文曝光！鼓手魂爆發 網讚「缺席理由超酷」

西日本新聞社網站3日報導，日本第一女首相高市早苗近日因一封祝賀母校神戶大學社團活動的電文，在社群掀起熱烈話題。神戶大學輕...

日本熊出沒頻傳 本州唯一「無熊」縣成安心旅遊新據點

日本各地近日頻傳熊出沒與襲擊事件。3日適逢迎冬的三連休最後一天，關東地區對熊的警戒也進一步升高，有遊客主動攜帶熊鈴與防熊...

美重啟核試 芬蘭示警核武新時代 日、韓打造核動力潛艦

在美國宣布計畫重啟核武試驗後，芬蘭總統史塔布3日表示，「核武新時代」已經開啟。

「關西式」親民外交獲好評 高市早苗內閣支持率82%

日本新聞網（JNN）最新民調顯示，上月剛成立的高市早苗內閣支持率高達82%，在歷年新內閣支持率中僅次於2001年小泉純一...

涉跨國洗錢詐騙遭制裁 柬埔寨太子集團商業帝國快瓦解

三年前，時任柬埔寨總理洪森在金邊舉行的區域峰會上，向時任美國總統拜登在內等多國領導人致贈國產豪華腕表；而打造這些大禮的太...

新加坡擬列李光耀故居為古蹟 幼子李顯揚批不尊重遺願盼拆

新加坡媒體報導，星國政府研擬將建國總理李光耀的歐思禮路38號故居原址列為國家古蹟，因考量具「國家歷史意義」；此舉引來李光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。