日本熊出沒頻傳 本州唯一「無熊」縣成安心旅遊新據點

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本千葉縣夷隅市九十九里濱的空拍照，攝於7月20日。路透／讀賣新聞
日本千葉縣夷隅市九十九里濱的空拍照，攝於7月20日。路透／讀賣新聞

日本各地近日頻傳熊出沒與襲擊事件。3日適逢迎冬的三連休最後一天，關東地區對熊的警戒也進一步升高，有遊客主動攜帶熊鈴與防熊噴霧，秋田縣觀光資訊中心販售熊鈴自9月起購買人數增加，一度出現售罄的情況。而本州唯一未傳出熊出沒的千葉縣，成為熱門的安心旅遊地。

朝日電視報導，在千葉縣名勝鋸山，登山客既聽不到熊鈴聲，也看不到「小心熊出沒」的警示牌。海拔329公尺的山頂上，更是完全沒有熊的蹤影。一位來自神奈川縣的觀光客說：「太漂亮了！還能看到富士山。父母都不希望孩子去危險的地方，這裡沒有熊，真是太棒了！」

記者在千葉縣市原市的 The Bamboo Forest 露營地採訪時看到，一排圓頂帳篷隱於竹林之中，三連休期間全數客滿。能在綠意中住宿又不用擔心熊出沒，成為遊客選擇那裡的主因之一。

一位遊客表示：「跟朋友說我要去千葉玩，他就說『聽說千葉是唯一沒有熊的地方』。我心想，『這樣啊，那就更放心了』。」經理柄木田輝表示：「這一帶從沒聽說過有熊出沒，是能安心親近自然的地方。」

統計顯示，過去十多年來，本州地區僅有千葉縣未曾捕獲過熊。至於原因，石川縣立大學特任教授大井徹指出，千葉縣是本州唯一沒有熊棲息紀錄的縣，歷史上也未曾發現熊的化石。他表示，主要原因在於地形，熊幾乎不可能從其他棲息地遷入千葉縣所在的房總半島。

千葉縣邊界被江戶川與利根川環繞，與熊的活動範圍自然隔絕。即使熊能游過河，也需穿越城市地區，而南部又缺乏高山棲息環境。大井補充說：「房總半島東、南、西三面臨海，屬於孤立地形，未來出現熊的可能性極低。」

