日相高市推經濟政策 劃定17重點投資領域 明年發布成長戰略

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
日本首相高市早苗。美聯社
日本首相高市早苗4日推出「安倍色彩」濃厚的經濟政策，成立日本成長戰略本部，列出將會重點投資的17個戰略領域，包括人工智慧（AI）與半導體等，將在明年夏季前制定出新的國家成長戰略，並承諾在不提高稅率的情況下，增加稅收。

成長戰略本部將成為高市經濟政策的指揮中心，由首相親自擔任本部長，將取代前首相岸田文雄與石破茂的「新資本主義」計畫，並且呼應高市導師、已故前首相安倍晉三的經濟政策。

高市表示，「我們將秉持負責任且積極主動的財政政策理念，有策略地實施財政刺激措施」，「我們的目標是在不提高稅率之下，強化日本的供給結構、提高收入、改善消費者信心、提振企業獲利，並增加租稅收入」。她說，達成良性循環，將讓民眾切實感受到經濟復甦的成果。

高市政府劃定將重點投資的17個戰略領域，包括AI、半導體、量子、數位與網路安全、造船、核融合、航太及國防，政府將針對每個領域指派專責閣員，擬出產官投資路線圖，明確訂出投資內容、目標金額和實施時程，在明年夏季前彙整出新的成長戰略。

高市也要求成長戰略大臣城內實決定未來經濟方案的支柱，作為年底前追加預算案要支持的對象，並且下令評估為期多年的預算措施，仿效安倍經濟學時期的舉動。

政府也批准設立包含民間專家的顧問委員會，包括通貨再膨脹政策的知名倡議者東方匯理（Crédit Agricole）首席日本經濟學家會田卓司、以及曾任日本銀行（央行）審議委員的PwC首席經濟學家片岡剛士。

日本經濟 戰略 首相

相關新聞

回應對台F-16V軍售延宕！美承包商：與美政府合作加快時程

路透報導，美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）4日表示，持續與美國政府密切合作，盡可能加快延遲交付給台...

含台灣！中國駐美大使謝鋒提「四紅線」 籲美勿觸惹麻煩

彭博資訊4日報導，中國大陸呼籲美國避免觸及四個敏感議題，以確保美國總統川普與中國國家主席習近平達成的貿易休戰能持續，顯示...

土耳其舉行加薩峰會 控以色列違反停火協議

以哈衝突雖然近日新聞較少，但中東國家都不滿以色列違反停火協議。土耳其與卡達、沙烏地等國家在伊斯坦堡召開加薩峰會，…

密西根2男受伊斯蘭國影響 密謀萬聖節恐攻被捕

根據美國法院今天公布文件，密西根州2名男子受「伊斯蘭國」（IS）影響，涉嫌在萬聖節週末發動恐攻，已遭司法單位逮捕

荷蘭大選計票結束 中間派葉騰險勝極右對手

荷蘭大選所有選票今天終於完成計票，中間派領袖葉騰（Rob Jetten）以2萬8455票的些微差距，險勝極右派國會議員懷...

招生禁種族「加分」 哈佛大學非裔新生逐年降、亞裔大增

日前公布的數據顯示，美國哈佛大學今年秋季入學的大一新生中，非裔和西語裔學生比率下滑，亞裔學生明顯增加。這顯示美國最高法院2023年對「平權措施」的禁令，已影響美國菁英學府學生種族結構。

