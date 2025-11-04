日相高市推經濟政策 劃定17重點投資領域 明年發布成長戰略

日本首相高市早苗4日推出「安倍色彩」濃厚的經濟政策，成立日本成長戰略本部，列出將會重點投資的17個戰略領域，包括人工智慧（AI）與半導體等，將在明年夏季前制定出新的國家成長戰略，並承諾在不提高稅率的情況下，增加稅收。

成長戰略本部將成為高市經濟政策的指揮中心，由首相親自擔任本部長，將取代前首相岸田文雄與石破茂的「新資本主義」計畫，並且呼應高市導師、已故前首相安倍晉三的經濟政策。

高市表示，「我們將秉持負責任且積極主動的財政政策理念，有策略地實施財政刺激措施」，「我們的目標是在不提高稅率之下，強化日本的供給結構、提高收入、改善消費者信心、提振企業獲利，並增加租稅收入」。她說，達成良性循環，將讓民眾切實感受到經濟復甦的成果。

高市政府劃定將重點投資的17個戰略領域，包括AI、半導體、量子、數位與網路安全、造船、核融合、航太及國防，政府將針對每個領域指派專責閣員，擬出產官投資路線圖，明確訂出投資內容、目標金額和實施時程，在明年夏季前彙整出新的成長戰略。

高市也要求成長戰略大臣城內實決定未來經濟方案的支柱，作為年底前追加預算案要支持的對象，並且下令評估為期多年的預算措施，仿效安倍經濟學時期的舉動。

政府也批准設立包含民間專家的顧問委員會，包括通貨再膨脹政策的知名倡議者東方匯理（Crédit Agricole）首席日本經濟學家會田卓司、以及曾任日本銀行（央行）審議委員的PwC首席經濟學家片岡剛士。