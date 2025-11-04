土耳其舉行加薩峰會 控以色列違反停火協議

以哈衝突雖然近日新聞較少，但中東國家都不滿以色列違反停火協議。土耳其與卡達、沙烏地等國家在伊斯坦堡召開加薩峰會，要求以色列確實停火，並開放對外援助。以色列與哈瑪斯雖然在美國等國協調下，同意了20點和平計畫，但近來以色列仍傳出轟炸加薩的狀況，且目前尚未有協議中的國際部隊，可以避免雙方衝突。

雙方互控違反協議

根據《半島電視台》報導，土耳其、卡達、沙烏地、阿聯、約旦、巴基斯坦與印尼的外交部長3日在伊斯坦堡舉行有關加薩議題的峰會，討論如何設立避免以哈衝突升溫的「國際穩定部隊」。土耳其外交部長費丹批評，以色列並未遵守美國的和平協議，且持續阻止食物與藥物等人道援助進入加薩。

費丹呼籲國際要擴大施壓以色列遵守停火協議。但以色列總理納坦雅胡聲稱，哈瑪斯轉交給以色列的俘虜遺體並不符合俘虜的身分，因此對加薩進行轟炸，造成超過百人死亡、其中還包括46名兒童。儘管以色列表示會繼續遵守停火協議，但《阿拉伯新聞網》提到，近日還是有巴勒斯坦居民因以色列軍隊攻擊身亡。

以哈後續停火未定數

《英國廣播公司》指出，以哈在10月9日接受第一階段停火，包括哈瑪斯釋放所有存活的以色列俘虜，將死亡的俘虜遺體運回以色列、以色列軍隊停火並撤退到特定範圍等，雖然雙方初步恢復停火協定，但由於條件對哈瑪斯相當不利，例如必須完全離開加薩、不能在後續加薩治理扮演任何角色等，因此外界對下階段停火仍持續觀望。

以哈雙方從2023年10月7日開始，因為哈瑪斯對以色列發動「阿克薩洪水行動」，發射3千多枚火箭彈，造成以色列約有1千位平民死亡，引發以色列不滿，對加薩發動全面軍事行動，造成至少6.8萬人死亡、17萬人受傷。如今以哈雖在第一階段停火，但未定數仍相當多，各界還是相當關注。

