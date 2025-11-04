回應對台F-16V軍售延宕！美承包商：與美政府合作加快時程

路透報導，美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）4日表示，持續與美國政府密切合作，盡可能加快延遲交付給台灣的新型F-16V戰機時程。

台灣國防部3日向立法院報告稱，原訂2026年底前全數交付的66架F-16V戰機，因生產線遷移與供應鏈中斷而延後。

對此洛克希德馬丁4日電子郵件聲明中表示，公司致力於為台灣提供具「任務關鍵能力」的F-16機隊，以支援其防空戰力。

聲明並指出，除了66架全新的F-16V戰機外，還包括2023年12月已完成的台灣F-16戰機性能提升計畫。

聲明寫道：「我們持續與美國政府密切合作，在確保產品安全與合規的前提下，盡可能加快交付時程。」